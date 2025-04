Trapani, arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia: donna ferita chiede aiuto per strada

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato a Trapani per maltrattamenti in famiglia dopo che una donna ha chiesto aiuto per strada. La polizia è intervenuta prontamente, trovando l’appartamento a soqquadro e l’uomo con tracce di sangue.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto quando una donna, visibilmente ferita, ha attirato l’attenzione degli agenti di una volante in transito. La donna, urlando e zoppicando, ha chiesto aiuto dopo essere stata aggredita dal compagno nella loro abitazione.

Condizioni della vittima

La donna presentava evidenti lesioni al volto ed è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ambulanza in ospedale per ricevere le cure necessarie. Gli agenti, nel frattempo, si sono recati presso l’abitazione della coppia a Trapani.

Scena del crimine

All’interno dell’appartamento, gli operatori hanno trovato numerosi suppellettili rotti e vetri in frantumi. Il compagno della donna, presente sul posto, aveva ancora tracce di sangue fresco sulle mani e sul volto.

Arresto e conseguenze

A seguito della denuncia-querela presentata dalla vittima, è emerso che il comportamento violento dell’uomo era abituale. Pertanto, è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

