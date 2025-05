Trasferimenti docenti 2025, esiti pubblicati venerdì 23 maggio nell'area Istanze Online

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Novità in vista per i trasferimenti dei docenti per l’anno scolastico 2025/2026. Gli esiti della mobilità verranno pubblicati venerdì 23 maggio, a metà mattinata, nell’area Istanze Online del SIDI. Solo allora sarà quindi possibile conoscere gli eventuali trasferimenti o i passaggi professionali degli insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

Trasferimenti docenti 2025: la pubblicazione degli esiti

È la mattinata di venerdì 23 maggio l’ora X per la pubblicazione degli esiti dei trasferimenti dei docenti per il prossimo anno scolastico, quello 2025/2026.

Come riportano i siti del settore, l’algoritmo della mobilità è già stato attivato e si è dunque messa in moto la procedura della pubblicazione degli esiti. Compariranno sul SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione) e sul sito dell’Ufficio territoriale competente per la destinazione, dopo che sarà terminata la fase di elaborazione di tutti i dati inseriti a sistema: allora dunque si saprà il futuro di tanti insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

Fonte foto: iStock Venerdì 23 maggio verranno pubblicati gli esiti dei trasferimenti dei docenti

La data è il 23 maggio

I docenti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio lo sapranno quindi il 23 maggio con una comunicazione presso l’Ufficio territoriale cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all’indirizzo inserito nel portale Istanze on line.

Quando verranno pubblicati gli elenchi e verranno comunicati i provvedimenti alle istituzioni scolastiche, gli Uffici territorialmente competenti provvederanno a informare anche l’istituzione scolastica di provenienza, quella di destinazione e la competente ragioneria territoriale dello Stato. Un messaggio tramite posta elettronica arriverà anche al personale che non ha ottenuto il trasferimento.

In entrambi i casi, per l’avvenuto trasferimento o meno, si potrà consultare l’esito per la mobilità attraverso gli “Altri servizi” dell’area riservata delle Istanze Online. Basterà entrare il 23 maggio su Istanze Online, autenticarsi con lo SPID o la CIE, andare su “Altri servizi” e poi su “Mobilità in organico di diritto – Personale docente“, quindi aprire l’area dell’esito della mobilità e trovare la casella riguardante la “Diffusione Risultato” ovvero l’esito finale della mobilità 2025/2026.

Domande, posti disponibili e rinuncia

Le domande di mobilità del personale docente dovevano essere prodotte entro lo scorso 25 marzo tramite Istanze online. Alcune di esse sono state convalidate, altre sono state escluse per mancanza dei requisiti, altre ancora sono sì state ammesse alla elaborazione ma devono scontrarsi con la limitazione dei posti disponibili per ciascuna provincia e le aliquote previste per ogni fase. Gli esiti si basano sull’istituzione scolastica assegnata, sulla tipologia di posto richiesto, sul punteggio complessivo e su eventuali precedenze riconosciute.

Le operazioni di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra si svolgono in tre distinte fasi: i trasferimenti all’interno del comune, quelli tra comuni della stessa provincia e quella che viene definita mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale. A ciascuna di queste fasi sono destinate precise percentuali di posti che vanno dal 100% dei posti disponibili in ciascuna provincia per i trasferimenti comunali e provinciali al 50% dei posti disponibili al termine della seconda fase per la terza fase.

Infine è opportuno ricordare come, pubblicati gli esiti, i docenti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio non possono rinunciarvi, fatti salvi gravi motivi sopravvenuti e debitamente comprovati. La rinuncia poi può essere soddisfatta solo se il posto di provenienza del richiedente non sia stato occupato nell’ambito dei movimenti.