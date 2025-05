Truffa del finto carabiniere a Borgotaro, dipendenti della banca salvano anziana e fanno arrestare una banda

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di tre arresti il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Borgotaro, dove un gruppo di truffatori è stato fermato per aver tentato di ingannare un’anziana con la tecnica del “finto maresciallo”. L’episodio è avvenuto il 15 maggio e ha visto coinvolta una donna di 86 anni di Compiano, che è stata contattata telefonicamente da individui che si spacciavano per Carabinieri.

La truffa sventata

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, la donna è stata informata che sua sorella era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale e che per evitare conseguenze legali era necessario versare una somma di denaro o consegnare beni in oro. In preda al panico, l’anziana ha raccolto i suoi risparmi e i gioielli, seguendo le istruzioni del finto maresciallo.

L’intervento dei Carabinieri

Fortunatamente, gli impiegati della banca, insospettiti dalla situazione, hanno contattato il 112, permettendo ai Carabinieri di intervenire prontamente. Le pattuglie, già allertate da segnalazioni simili nella zona, hanno intercettato un’auto sospetta con a bordo tre uomini, identificati come un 20enne e due 18enni, trovati in possesso di denaro e gioielli appartenenti all’anziana.

Le conseguenze legali

I tre sospettati sono stati arrestati e portati alla Compagnia dei Carabinieri di Borgo Val di Taro per ulteriori accertamenti. L’auto utilizzata per la truffa è risultata essere stata noleggiata di recente. La vittima ha formalizzato una querela e, in considerazione della flagranza del reato e delle prove raccolte, il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo gli arresti domiciliari per i tre giovani e il divieto di ritorno per due anni dai Comuni di Bedonia e Compiano.

Fonte foto: IPA