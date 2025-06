Urla alla madre in strada e minaccia un passante con una finta pistola, denunciato 38enne a Parma

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Denuncia per minaccia aggravata da parte della Polizia di Stato a Parma. Nel pomeriggio del 13 giugno 2025, un uomo di 38 anni è stato accusato di aver minacciato la madre durante una lite per motivi futili.

Intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le Volanti della Questura sono state inviate in piazzale Pablo a seguito di una segnalazione di lite in corso tra un ragazzo e due donne. Giunti sul posto, gli agenti hanno appreso che un passante aveva notato un uomo che aggrediva verbalmente una delle due donne, poi rivelatasi la madre dell’aggressore, e aveva allertato la polizia intervenendo per calmare la situazione.

Minaccia con pistola spray

Durante l’intervento del passante, l’aggressore ha estratto una pistola dalla cintura, puntandola contro il ragazzo intervenuto in difesa della donna e minacciandolo affinché si allontanasse, sostenendo che non avrebbe dovuto intromettersi in questioni familiari. All’arrivo delle pattuglie, l’uomo è stato bloccato e identificato. Gli agenti hanno accertato che l’arma era in realtà una pistola spray al peperoncino, sebbene avesse l’aspetto di un’arma vera. L’arma è stata sequestrata.

Identificazione e denuncia

L’uomo, un cittadino italiano residente a Parma, è risultato incensurato ma abitualmente dedito al consumo di sostanze stupefacenti. Dopo essere stato condotto in Questura, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di minaccia aggravata.

Fonte foto: IPA