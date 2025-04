Venezia, turisti nel mirino: borseggi in stazione, furti a Piazzale Roma. Due arresti e una denuncia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due arresti e una denuncia il bilancio delle operazioni della Polizia di Stato a Venezia per contrastare i furti ai danni dei turisti. Sabato scorso, un uomo è stato arrestato per furto aggravato ai danni di un turista in Piazzale Roma.

Arresto in Piazzale Roma

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’incidente è avvenuto mentre un turista stava acquistando i biglietti per il vaporetto. Un uomo si è avvicinato offrendosi di aiutare, ma successivamente ha sottratto il portafoglio del turista mentre questi si dirigeva verso il pontile con la famiglia. La vittima è riuscita a fermare l’uomo e ha allertato la Polizia. Gli agenti delle Volanti della Questura di Venezia sono intervenuti prontamente, bloccando il soggetto e conducendolo presso gli Uffici per ulteriori controlli, al termine dei quali è stato arrestato.

Denuncia alla stazione di Venezia Santa Lucia

Nei giorni scorsi, presso lo scalo ferroviario di Venezia Santa Lucia, un altro uomo è stato fermato e denunciato per tentato furto aggravato. Gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria sono intervenuti nel parcheggio della stazione, dove un soggetto era stato segnalato per atteggiamenti sospetti tra le auto in sosta. L’uomo è stato trovato accanto a un’auto con il lunotto posteriore infranto, presumibilmente con una grossa pietra. Dopo essere stato fermato e sottoposto a controlli, è risultato avere precedenti per reati contro il patrimonio. Le indagini, supportate dalle immagini di videosorveglianza, hanno portato alla sua denuncia all’Autorità Giudiziaria di Venezia.

Segnalazione di borseggiatori a Venezia Mestre

Infine, durante la scorsa settimana, una coppia di presunti borseggiatori è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria dai poliziotti della Squadra del Compartimento Polfer Veneto, impegnati in un servizio di prevenzione e repressione dei reati predatori presso la stazione ferroviaria di Venezia Mestre. Si precisa che i procedimenti non sono ancora conclusi e che la colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.

