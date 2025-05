Verbania, hashish nel pacchetto di sigarette e fuga tra le siepi: due sanzioni durante i controlli di polizia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state sanzionate per uso personale di sostanze stupefacenti nel pomeriggio di ieri a Verbania. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno elevato le sanzioni durante un’operazione di controllo. Le sanzioni sono state emesse per il possesso di hashish, scoperto durante i controlli di routine.

Controlli in Corso Mameli

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il primo episodio si è verificato in Corso Mameli. Gli agenti, durante il pattugliamento, hanno notato un gruppo di ragazzi seduti sul muretto del monumento ai caduti. Uno dei giovani, un ventenne residente a Verbania, ha mostrato segni di nervosismo e sospetto. Dopo un breve momento di esitazione, ha estratto dalla tasca del giubbotto un pacchetto di sigarette contenente hashish. Il giovane è stato quindi sanzionato amministrativamente per uso personale di sostanza stupefacente e segnalato alla locale Prefettura per l’avvio del relativo procedimento.

Intervento in via Olanda

Nel secondo caso, la Volante ha notato un uomo di origine straniera in via Olanda che, alla vista degli agenti, ha cercato di nascondersi dietro alcune siepi. L’uomo, privo di documenti di riconoscimento, ha tentato di opporsi al controllo. Dopo poco, ha estratto due pacchetti di sigarette, uno dei quali conteneva hashish. Il trentenne, residente a Verbania e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, contro la persona e per stupefacenti, è stato sanzionato amministrativamente per uso personale di sostanza stupefacente e segnalato alla Prefettura per l’instaurazione del relativo procedimento.

