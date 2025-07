Vivian Spohr rompe il silenzio sulla morte di Gaia Costa a Porto Cervo: "Distrutta, pronta a collaborare"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Vivian Spohr, manager tedesca 51enne e moglie dell’amministratore delegato di Lufthansa Carsten Spohr, è a completa disposizione dell’autorità giudiziaria italiana. Lo riferiscono i legali della donna che martedì 8 luglio, a Porto Cervo, era alla guida del suv che ha travolto e ucciso la 24enne Gaia Costa. La giovane è stata investita mentre stava attraversando sulle strisce pedonali.

Gaia Costa morta a Porto Cervo, Vivian Spohr a disposizione delle autorità

Vivian Spohr, dopo l’incidente, è rientrata a Monaco di Baviera. La manager è indagata per omicidio stradale dalla Procura di Tempio e ora, come riferito dai suoi legali, “è a completa disposizione dell’autorità giudiziaria”.

L’avvocato Angelo Merlini, che assiste Spohr insieme al collega Alessandro Vitale, ha inoltre lasciato intendere che in queste ore sono state avviate le pratiche di risarcimento destinate ai familiari della 24enne.

“Vivian Spohr – specificano i legali -, coinvolta nella tragica scomparsa della giovanissima Gaia Costa, esprime il suo sgomento e profondo dolore per questo gravissimo incidente. E pur consapevole che una perdita personale così grande non possa essere rimediata, si attiverà al fine di attenuarne le conseguenze”.

La manager 51enne, prosegue Merlini, “è a casa in Germania ma è pronta a fornire tutte le informazioni richieste dagli inquirenti appena la Procura lo riterrà opportuno”.

Inoltre è stato reso noto che “le circostanze esatte dell’incidente sono ora oggetto di indagine. La famiglia Spohr ha espresso il proprio profondo cordoglio ai familiari della vittima”. Attesa l’autopsia sul corpo della ragazza.

Famiglia di Gaia distrutta: “Rispettare il dolore”

Nessuna dichiarazione da parte dei familiari di Gaia. “In questo momento bisogna rispettare il dolore di una famiglia distrutta”, ha dichiarato l’avvocato Antonello Desini che segue i Costa.

Perché la manager si trovava in Sardegna

La famiglia Spohr ha trascorso dei giorni di vacanza in Costa Smeralda, dove possiede una villa. Lo scorso 8 luglio la manager 51enne ha investito e ucciso Gaia Costa, mentre quest’ultima stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il dramma si è consumato in via Aga Khan, nel centro di Porto Cervo.

L’impatto improvviso con il suv è stato devastante: Gaia ha battuto la testa per terra. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 e per oltre venti minuti i sanitari hanno tentato di salvarle la vita.

Vivian Spohr è stata immediatamente sottoposta ai test dell’alcol e tossicologici, risultando negativa. Dopo l’incidente ha lasciato la Sardegna ed è tornata in Germania.