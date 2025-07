Chi è Vivian Spohr accusata di aver ucciso Gaia Costa a Porto Cervo, marito Ceo di Lufthansa non era con lei

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Vivian Spohr, moglie del CEO di Lufthansa, è indagata per omicidio stradale dopo aver investito Gaia Costa, 24 anni, a Porto Cervo. La giovane era sulle strisce pedonali: Spohr, risultata negativa ad alcol e droghe, sarebbe rientrata in Germania. La donna non si sarebbe accorta della 24enne: le indagini vertono sul possibile uso del cellulare al momento dell’impatto.

Chi è Vivian Spohr

La persona coinvolta nell’incidente mortale avvenuto a Porto Cervo, dove la 24enne Gaia Costa è stata travolta e uccisa, risponde al nome di Vivian Spohr, secondo LaPresse.

La donna tedesca era alla guida di un SUV e avrebbe investito la 24enne mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Aga Khan, diretta al lavoro. Si tratta della moglie dell’amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr.

Lufthansa non ha rilasciato commenti, affermando che si tratta di una vicenda privata

Attiva nel sociale come madrina di Help Alliance, una ong legata al gruppo Lufthansa, Spohr segue circa 50 progetti educativi in tutto il mondo, finalizzati a offrire opportunità e autonomia ai giovani.

La donna ha assunto questo ruolo onorifico nel 2014, succedendo a Bettina Lauer, e visita spesso le comunità per monitorare le attività.

La morte di Gaia Costa

Come riferisce La Nuova Sardegna, la manager è indagata per omicidio stradale e avrebbe già fatto ritorno in Germania. Nel momento dell’impatto, secondo le prime testimonianze, la conducente non si sarebbe accorta di aver investito la giovane.

Spohr sarebbe stata informata dai presenti, giunti per prestare soccorso, e avrebbe avuto un malore, perdendo i sensi. Attualmente è stato già appurato, attraverso i test tossicologici, che si esclude l’assunzione di droghe o alcol. Tuttavia le autorità stanno verificando se la donna al volante possa essersi distratta a causa del telefono.

Lufthansa, nessuna dichiarazione

Lufthansa, contattata da LaPresse, si è limitata a un “no comment” affermando che la questione è esclusivamente un fatto privato.

Intanto, un legale della famiglia Spohr ha confermato il drammatico episodio al quotidiano Bild, aggiungendo che le dinamiche dell’incidente sono ancora sotto inchiesta e che la famiglia ha espresso profondo cordoglio ai familiari della vittima.

L’incidente a Porto Cervo

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 13:30 dell’8 luglio a Porto Cervo. Gaia Costa ha battuto la testa sull’asfalto e ha perso conoscenza dopo l’impatto. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare la ragazza per 20 minuti, ma le ferite si sono rivelate fatali.

Gaia è la figlia del sindacalista Alfredo Costa: si stava recando al lavoro quando è stata travolta fatalmente dalla vettura guidata da Vivian Spohr.