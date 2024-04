Grazie al successo del bestseller “Il magico potere del riordino”, manuale che ha fatto scoprire nel mondo il metodo Marie Kondo, tenere in ordine la casa è un gioco da ragazzi.

Ecco come attuare una vera rivoluzione domestica affidandosi ai consigli della famosissima guru nipponica.

Riordinare casa per mettere ordine nella propria vita

Il metodo non prevede solo di svuotare l’armadio e di eliminare il superfluo. Prevede piuttosto di trasformare casa in un luogo in grado di suscitare gioia, anche grazie ad oggetti pieni di significato.

Pensate a ciò che più di tutto rappresenta per voi una passione: libri, tazze provenienti da ogni parte del mondo, locandine cinematografiche, foto di famiglia, ricordi particolari legati all’infanzia.

Tutto quello che invece non trasmette più nulla può essere donato (perché ciò che per noi è superfluo può essere tesoro prezioso per qualcun altro).

Eliminare tutto ciò che non serve

Caposaldo del metodo è il decluttering, ovvero l’azione di rimuovere ogni cosa inutile presente in casa. Questo non vuol dire vivere in un ambiente vuoto e asettico, ma semplicemente circondarsi di oggetti a cui si tiene davvero. Il decluttering va svolto secondo un ordine preciso:

abiti ;

; libri;

carte , fogli e documenti;

, fogli e documenti; komono (oggetti vari);

vari); ricordi che hanno un valore affettivo.

