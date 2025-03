Cosa ci fa una 500 parcheggiata sulle scale di un condominio?

Sono diventate virali sul web le immagini di una 500 brandizzata Enjoy incastrata sulle scale di un condominio nella zona Laurentino, a Roma.

Dopo alcune segnalazioni dell’auto, sono arrivati sul posto i vigili, che naturalmente, si sono chiesti come fosse finita l’auto. Al momento il mistero è rimasto senza risposta mentre un carro attrezzi chiamato dalla Polizia locale, è riuscito a recuperare la vettura.

Le foto e il video della 500 hanno raccolto milioni di visualizzazioni sul web, con i social che si sono sbizzarriti in ironie sulla situazione, in alcuni casi definendola come ‘Parcheggio dell’anno’.

Video tratto da: Instagram / Welcome to Favelas