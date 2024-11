Esplosioni dal motore di un aereo in decollo: scatta l'atterraggio di emergenza

Un Boeing Dreamliner della Hainan Airlines, partito dall’aeroporto di Fiumicino per Shenzhen, in Cina, è stato costretto al rientro nello scalo romano con un atterraggio di emergenza poco dopo il decollo per un’anomalia ad un motore.

Come da procedura, dopo aver inanellato vari giri sul mare per scaricare parte del carburante, l’aereo è quindi atterrato al Leonardo da Vinci dove nel frattempo erano scattate le misure adeguate a livello di emergenza verde. L’atterraggio è quindi avvenuto in sicurezza.

Il Boeing verrà ora sottoposto a verifiche tecniche ma dalle prime analisi pare che le esplosioni siano state causate da un bird-strike, ovvero l’impatto di uno stormo di uccelli con uno dei motori dell’aereo.