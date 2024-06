Per lavare via le fatiche del lavoro e rigenerarsi cosa c’è di meglio di rilassarsi con un bel bagno o una doccia bollenti? La risposta è: una doccia fredda.

Ebbene sì, anche nelle stagioni a temperature rigide, l’acqua gelida si dimostra un ottimo alleato per il nostro benessere psico-fisico. Scopriamo perché.

Tutti i benefici

Anche se può sembrare una tortura, la doccia fredda fa bene. È un’antica arte che nel mondo orientale prende il nome di Ishnaan (da “ish”, cioè malattia, e “naan” ovvero “non esiste”).

Consiste nell’abitudine di prendersi cura di corpo e mente attraverso un semplice getto d’acqua a bassa temperatura. E la scienza conferma: se cominciamo la giornata così i benefici saranno diversi. Vediamo insieme gli effetti positivi dell’acqua fredda.

È un lifting naturale: migliora l’idratazione della pelle e la rende più compatta, contribuendo all’eliminazione delle cellule morte. Al contatto col getto gelido, l’epidermide chiude in automatico i pori e impedisce alle impurità di entrare. La pelle appare così meno spenta e grassa, più compatta e tonica.

naturale: migliora l’idratazione della pelle e la rende più compatta, contribuendo all’eliminazione delle cellule morte. Al contatto col getto gelido, l’epidermide chiude in automatico i pori e impedisce alle impurità di entrare. La pelle appare così meno spenta e grassa, più compatta e tonica. A proposito di pelle , l’acqua fresca risulta più delicata, evitando di alterare eccessivamente il film idrolipidico protettivo dell’epidermide.

, l’acqua fresca risulta più delicata, evitando di alterare eccessivamente il film idrolipidico protettivo dell’epidermide. Fa bene ai capelli , donando loro un aspetto più sano e lucente.

, donando loro un aspetto più sano e lucente. Stimola la formazione di globuli rossi e rafforza il sistema immunitario.

Fa dimagrire: stimola il grasso bruno, cioè quello che aiuta a bruciare le calorie .

. Accelera il metabolismo aiutando l’organismo ad essere più attivo ed equilibrato.

Agisce da diuretico sul nostro corpo ed evita che si accumulino liquidi e tessuti adiposi, riattivando la circolazione (soprattutto quella degli arti inferiori) e contrastando l’infiammazione delle vene.

sul nostro corpo ed evita che si accumulino liquidi e tessuti adiposi, riattivando la circolazione (soprattutto quella degli arti inferiori) e contrastando l’infiammazione delle vene. Last but not least, ha effetti positivi sul nostro cervello, combattendo efficacemente ansia e depressione. Gli scienziati confermano: i livelli di stress si riducono, anche perché l’acqua a bassa temperatura ha una connotazione purificatrice potente. Il merito? Alcune ricerche hanno scoperto che stimola il cosiddetto “punto blu” del cervello, ovvero la fonte di noradrenalina, utilissima per contrastare i sintomi del cattivo umore.

Le controindicazioni

In linea generale, fare la doccia fredda non ha nessuna controindicazione. Inizialmente può risultare fastidiosa e poco confortevole, ma di certo non fa male alla salute.

Attenzione però: se soffrite di problemi cardiaci o di dolori alla schiena evitate getti troppo ghiacciati, potreste peggiorare la vostra situazione.