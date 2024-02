Festa allo Zoo: è nato un tenerissimo scimpanzé

Arrivano da Chester, in Inghilterra, le tenerissime immagini del nuovo membro della famiglia di scimpanzé dello Zoo locale. Il neonato è diventato uno dei 21 esemplari dello Zoo, che fanno parte di un programma di conservazione fondamentale per far sopravvivere una razza diventata rara dopo che la sua popolazione ha iniziato a essere in pericolo in natura.

Il piccolo scimpanzé a zonzo con Mamma Alice

Nelle immagini si vede la neo-mamma, Alice, felicissima mentre culla e in giro il suo ‘bimbo’, mostrandolo agli altri scimpanzé nella sua casa. Anche al di là delle sbarre c’è stato ovviamente un grande entusiasmo da parte dei visitatori, assiepatisi intorno alla gabbia degli scimpanzé per ammirare il nuovo arrivato.

“Una nuova nascita suscita sempre grande entusiasmo all’interno del gruppo di scimpanzé qui a Chester – ha spiegato Mike Jordan, direttore dello Zoo – Alice e il suo neonato sono sempre al centro dell’attenzione tra gli altri scimpanzé ma stanno cercando anche ritagliarsi u po’ di tempo e spazio per stare da soli e conoscersi sempre meglio”

L’esempio di Mamma Alice

“Un’altra cosa bella da vedere è che alcuni degli altri membri del gruppo, soprattutto le femmine più giovani, sono davvero incuriosite dal nuovo bambino e stanno imparando da Alice tutto il possibile sulla maternità – ha aggiunto Mike – Per loro si tratta di un’importante curva di apprendimento e di un’esperienza che potrà tornare molto utile quando, si spera, potranno avere figli propri”

“Per quasi 30 anni i nostri team hanno lavorato sul campo in Uganda, Nigeria e Gabon in Africa, lavorando fianco a fianco con le autorità naturalistiche, i partner nazionali e le comunità locali nel tentativo di proteggere alcune delle popolazioni di scimpanzé selvatici più rare del mondo. Questi sforzi collettivi, abbinati al programma di allevamento conservativo negli zoo, ci danno la speranza di poter creare un futuro in cui gli scimpanzé potranno prosperare”, ha concluso il direttore dello Zoo.

Video tratto da: IPA / Caternews