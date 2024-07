Un’azione folle: solo così può definirsi il comportamento di un autista, che inferocito, s’è prima andato a schiantare con la sua macchina su un muretto in retromarcia cercando di investire un’altra persona, per poi scendere dal veicolo e lanciarsi in un alterco con il ‘rivale’ .

Dopo lo scambio, l’individuo è risalito sull’auto, ammaccata nella parte posteriore, ed è ripartito tra lo sconcerto generale.

Il folle filmato è stato catturato dalla telecamera di sorveglianza domestica di Alex Goddard rivolta verso il suo giardino a Brampton, Rotherham, in Inghilterra.