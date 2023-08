Momenti di paura all’aeroporto dell’isola di Saint Barts, nelle Antille: al momento dell’atterraggio, un aereo s’è infatti andato a schiantare su un elicottero ‘parcheggiato’ sulla pista.

Da verificare le responsabilità alla base dell’incidente: non si è infatti capito se si sia trattato un errore del pilota dell’aereo o se l’elicottero non dovesse trovarsi su quel tratto di pista in quel momento.

Fortunatamente non risulterebbero morti o feriti gravi.

Video tratto da: Aeroporto di St.Barths