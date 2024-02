La splendida showgirl Michelle Hunziker considera la sua casa come un tempio e la cura ogni giorno come cura il suo corpo: “la cosa più bella di un viaggio è il ritorno a casa”, scrive sul suo profilo Instagram ufficiale, dove spesso gli ambienti della sua accogliente dimora sono protagonisti di spassosi reel o fanno da cornice ideale alla linea di prodotti per la cosmesi da lei recentemente lanciata.

Profumi e colori delicati

Nella casa di Michelle non manca mai il sentore dei suoi olii essenziali preferiti e le tinte scelte per le pareti ed i complementi d’arredo sono un’espressione della serenità che deve sempre regnare nella sua dimora: colori tenui e chiari della terra, rosa antico e bianco puro su tutti.

Zona living

Nell’ampio salotto, una credenza in legno laccato bianco corre lungo una delle pareti ed è sovrastata da un grande schermo televisivo. Il pavimento è ricoperto ad un elegante parquet. L’ingresso è caratterizzato da una tappezzeria in stoffa rosa antico con effetto vellutato che ricopre e mimetizza anche la porta.

Per il relax, non può mancare un bel divano in tessuto di un elegante tonalità di grigio. Di fronte alle ampie finestre con tende in lino candido, una sorta di ponte a transetto con appese le foto di famiglia divide il salone dalla cucina e dalle due rampe di scale che portano alla zona notte.

Sul lato opposto, un altro grande sofà bianco con penisola, poco distante dal tavolo da pranzo e lavoro, impreziosito da un piano in marmo screziato color cioccolato, che riprende il colore caldo del legno scuro delle porte e del fondale della libreria.

Dopo la nascita del suo primo nipotino, non stupisce che la casa della Hunziker si sia riempita di giocattoli ed orsacchiotti, pronti a creare l’atmosfera perfetta per i momenti più dolci ed intensi da nonna sprint.

Zona notte

Total white anche per le pareti della camera, ma con parquet, comodini, zoccolini, porte ed altri dettagli di armadi e comò in color noce a contrasto. Immancabili i grandi specchi e, al centro, un letto di forma lineare, con telaio e testiera ricoperti in tessuto.

Il guardaroba di Michelle, ricco di armadiature per tenere in ordine tutti i suoi outfit, ospita anche un mobile toilette, dove la conduttrice registra tutorial di make up e presentazioni di nuovi prodotti. Per quanto riguarda il bagno, il box doccia è molto spazioso e funzionale. Soffione e rubinetteria color ottone di gusto retrò fanno da contraltare al design essenziale che regna nella stanza.

Giardino

Gli spazi esterni della casa della Hunziker sono molto ben organizzati: una luminosa veranda finemente arredata si intercala tra i muri perimetrali ed il giardino, cosa che permette di vivere appieno l’outdoor anche nei mesi freddi.