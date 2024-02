Un mix perfetto di stile classico, eleganza e buon gusto. Andiamo insieme alla scoperta della bellissima casa di Cristina Parodi e di Giorgio Gori.

Raffinatezza impeccabile

Cristina Parodi e Giorgio Gori sono una coppia solidissima. Sposati dal 1995, i due si sono conosciuti a Mediaset quando lei era volto di punta del Tg5 e lui direttore di rete. Dopo un anno di matrimonio è arrivata Benedetta, la figlia primogenita, nel 1996 è nato Alessandro e nel 2001 è venuta alla luce Angelica. Un amore davvero solido, che ha saputo resistere a tutte le sfide anche difficili che negli anni si sono presentate.

Cristina e Giorgio vivono a Bergamo. Casa Gori-Parodi si trova precisamente nella stupenda cornice di Bergamo Alta, parte superiore della città circondata da mura medievali. L’appartamento è al piano rialzato del sontuoso Palazzo Calepio e ha un magnifico affaccio su uno stupendo giardino. L’abitazione è di circa 500 metri quadrati, tutti perfettamente in linea con i modi bon ton a cui la sempre affascinante giornalista ha abituato il pubblico televisivo.

La dimora della prima e indimenticabile conduttrice di “Verissimo”, rotocalco del pomeriggio di Canale 5 oggi presentato con successo da Silvia Toffanin, è elegantissima e strizza l’occhio in modo perfetto agli antichi sfarzi nobiliari senza scadere mai nel kitsch. Il segreto? Mantenere i tratti aristocratici del passato, seppur concedendosi alcuni tocchi di calda modernità.

Una cucina moderna

In cucina e nella sala da pranzo lo stile classico incontra il gusto del design: qui i mobili sono bianchi e laccati. Spiccano nella zona cottura una parete di colore arancione e l’acciaio inox degli elettrodomestici. Non manca comunque il tono caldo del legno. Annessa alla cucina c’è la sala da pranzo, stanza che si distingue per tonalità chiare e per grandi finestre che si affacciano con generosità sul verde del giardino.

Degno di nota è il tavolo circolare, bianco e con sedie di plexiglass. Nelle restanti aree giorno della casa ci sono pareti beige o color crema, mobili in legno e angoli arricchiti con piante e fiori.

Fiumi di libri e camini

Non mancano tendaggi importanti e librerie, disseminate per casa a tradire l’amore di Cristina e Giorgio per la cultura e la lettura. A caratterizzare la casa della coppia sono anche i camini: ne troneggia uno in salotto, dove spesso la giornalista si lascia immortalare per i suoi social network.

Camera da letto di tendenza

La camera da letto è una stanza in stile classico e sui toni dell’avorio. Sulla testiera del letto compaiono stampe fotografiche che conferiscono alla camera padronale un tocco di ricercata e personalizzata modernità.

Una casa piena di specchi Per l’appartamento Cristina e Giorgio hanno voluto appesi alle varie pareti specchi importanti e dalle cornici barocche dorate. Una scelta azzeccata, che ben si sposa con i soprammobili d’argento che a quanto pare sono una vera passione della bella Cristina.