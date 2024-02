La casa che la showgirl Diletta Leotta condivide con il compagno Loris Sven Karius, portiere del New Castle e padre della piccola Aria, si trova in un complesso di 95 unità chiamato “Giardini d’Inverno”, costruito in zona Porta Nuova, una delle aree attualmente più esclusive di Milano.

Il loft è caratterizzato da spazi particolarmente ampi e grandi altezze, inondate dalla luce che filtra dalle enormi vetrate che, in alcuni angoli del mega appartamento, costituiscono l’unica barriera che separa dal vuoto. Questo rende la vista sui nuovi edifici milanesi del lussuoso quartiere rigenerato, già di per sè incredibile, ancor più mozzafiato.

Zona living

Nel grande salone, il pavimento è ricoperto da un parquet in legno chiaro molto raffinato, posato con un dinamico tema a spiga. Ma l’elemento che maggiormente cattura l’occhio è senza dubbio il lungo mobile consolle in cui è incastonato un originale camino longitudinale, sopra il quale fa bella mostra di sè un maxi schermo degno di uno studio televisivo.

Ad incorniciare la parete attrezzata, due mensole con ripiani in vetro con funzione di libreria, che svettano verso l’alto soffitto. Per completare il comfort offerto dal salotto TV, un morbido divano in velluto cangiante color crema, pouff poggiapiedi coordinati e tavolini con ripiani in marmo. Ai margini di questo angolo relax, un bel tavolo da pranzo con sedie imbottite, sovrastato da un elegante lampadario in cristallo.

Alle spalle di questo ambiente tanto accogliente, la cucina con isola centrale e piano cottura ad induzione. Alti sgabelli all’americana sono l’ideale per una pausa da dedicare ad uno spuntino veloce prima di uscire per i mille impegni quotidiani. In una cucina così, inoltre, non poteva mancare la colonna con doppio forno estremamente funzionale.

I listelli sono un elemento ricorrente nell’appartamento: troviamo infatti questo dettaglio stilistico sugli armadi, nel mobilio e sul soffitto della zona giorno.

Prima di guadagnare l’uscita verso il terrazzo, ci si imbatte in un’altro salottino con divano color panna e pareti con rivestimenti che giocano sui contrasti.

Legno scuro per i listelli posati in orizzontale, effetto marmo per i muri che danno verso le finestre.

Il terrazzo

Il terrazzo, circondato da una “ringhiera” in vetro, è molto esteso e costellato da gigantesche piante tropicali e pezzi di design. L’arredamento in vimini rispetta la tradizione dei mobili da giardino, ma con un tocco glamour. Diletta sfrutta moltissimo gli spazi esterni della sua magnifica casa, sia per i momenti rilassanti, che per le sessioni di fitness, da sola o in compagnia.

Zona notte

La camera di Diletta e Loris è raffinata e priva di fronzoli. Il letto è di linea essenziale, con un’ampia testiera imbottita. L’armadio è a specchi per iniziare ogni giornata sicura di essere al top.

Massimo riserbo per la nursery della piccola Aria e per le stanze da bagno: per il momento, la coppia non ha postato immagini in cui questi ambienti casalinghi così intimi siano visibili ai ben 9 milioni di follower del profilo Instagram della Leotta.