Andiamo insieme a Cellino San Marco alla scoperta della reggia di Al Bano, una meravigliosa tenuta nel verde della provincia di Brindisi.

Origini contadine

Al Bano, pseudonimo di Albano Antonio Carrisi, è da generazioni uno dei cantanti italiani più amati. Uno dei suoi pregi indiscussi è l’essere rimasto visceralmente legato alle sue origini contadine, nonostante lo straordinario successo avuto anche a livello internazionale. Il profondissimo rispetto per la sua storia familiare si respira a pieni polmoni nella sua abitazione: un immenso podere che ben omaggia la tradizione rurale passata.

Ospiti vip e prodotti tradizionali

Al Bano, non manca di produrre vino ed olio extravergine d’oliva, prodotti di alta qualità amatissimi proprio come le sue canzoni. Nella sua tenuta Al bano spesso ospita colleghi e celebrità amiche. Il possedimento sorge attorno alla settecentesca Masseria Cutri Petrizzi, che il cantante ha ricevuto in eredità dal bisnonno.

Al suo interno si estendono vigneti, uliveti e boschi, e ci sono una piscina, una spa, un hotel con complesso turistico, un ristorante e persino una chiesetta consacrata, meta ambita per la celebrazione del matrimonio di sposi confidanti in un futuro di… “Felicità”. Non mancano ovviamente le residenze della famiglia Carrisi, che non è insolito veder passeggiare per il podere.

Tra Chianche ed ampie vetrate

La villa di Al Bano è caratterizzata da un’architettura storica, con pareti interne ed esterne in pietra nuda. Si sprecano ampie vetrate, balconi, terrazze e punti panoramici, affacciati sulle tipiche tinte della campagna pugliese. Per l’arredamento interno Al Bano ha optato per mobili in legno bianco, dallo stile shabby chic. La zona living è “maestosa”: troneggia un grande pianoforte, di fronte al quale si apre uno spazio openspace.

E anche qui trionfa l’immancabile pietra: si fanno notare infatti le chianche, antichissima tipologia di pavimentazione in pietra calcarea pugliese molto comune nella zona delle Murge, dei Trulli e nel Salento. Sempre nel soggiorno ritroviamo le ampie vetrate, con tendaggi chiari che si aprono sul meraviglioso dehors. Degno di nota è il grande barbecue esterno, l’ideale per grigliate spensierate annaffiate da fiumi di vino rosso home-made.

Visite guidate e vini ispirati

Non c’è che dire, protagonista indiscussa della residenza di Al bano è la natura. Passeggiare fra i vasti vigneti è un’esperienza incredibile, davvero da non perdere. Una curiosità: le botti della tenuta Carrisi sono state battezzate simpaticamente coi titoli dei più grandi successi del cantante; non mancano quindi i vini “Nostalgia canaglia” e “Sharazan”.

Se siete in vacanza in Puglia nei pressi di Cellino San Marco non mancate di fare tappa a casa di Al Bano e di prenotare una visita guidata della sua tenuta. L’iter prevede: una passeggiata nell’oasi verde e nel bosco “Curtipitrizzi”, la scoperta della bella chiesetta e un percorso mozzafiato fra i vigneti del cantante. Che potreste anche incontrare sotto uno dei suoi amatissimi ulivi.