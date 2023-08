Chiunque abbia mai provato a portare a casa una piantina di basilico dal supermercato sa quanto sia triste vedere le foglie verdi e profumate trasformarsi in un mazzo giallo e secco in pochi giorni. La gente dice che queste piantine quasi sempre muoiono rapidamente una volta che vengono portate a casa perché programmate per durare poco. Ma quali sono le ragioni di questo fenomeno e quali soluzioni possiamo prendere per far durare a lungo il basilico?

Come curare il basilico del supermercato per farlo durare a lungo

Nonostante sia una pianta gustosa e comunemente utilizzata in cucina, soprattutto per un ottimo pesto, il basilico è noto per essere sensibile e necessita di cure adeguate per crescere. Molte delle piantine di basilico vendute nei supermercati sono coltivate in condizioni controllate, spesso utilizzando fertilizzanti e luci artificiali UV. Anche se questi metodi possono accelerare la crescita, spesso vanno a scapito della forza e della longevità della pianta.

Il trapianto è una delle soluzioni principali per la sopravvivenza del basilico del supermercato. Le piantine vengono spesso vendute in contenitori troppo pieni con radici piccole e poco spazio per crescere. Il basilico può espandersi e assorbire i nutrienti necessari per una crescita sana se viene spostato in un vaso più grande o piantato a terra. Per garantire una transizione positiva, è importante che le radici siano intatte e ben curate durante il processo di trapianto.

Perché la pianta di basilico si affloscia e quali sono le soluzioni

Se il basilico mostra segni di afflosciamento, ci sono molte ragioni. Una delle principali cause è la mancanza d’acqua. Il basilico richiede una quantità sufficiente di acqua, ma non bisogna eccedere, onde evitare l’accumulo di umidità e il marciume delle radici. Verifica regolarmente il terreno e innaffia quando è leggermente asciutto al tatto. Per ridurre il rischio di muffe e malattie, assicurati di non bagnare le foglie.

È meglio mettere il basilico all’ombra o al sole?

Il basilico è una pianta che ama il sole, ma le condizioni climatiche sono cruciali per capire se è meglio l’ombra o la luce solare diretta. Nelle ore più calde del giorno, il basilico beneficia di una posizione parzialmente ombreggiata per evitare la scottatura. Può sopportare più luce solare diretta in ambienti più freschi. Monitora attentamente la pianta e, in base alle sue risposte, modifica la sua posizione in giardino.

Quante volte bisogna dare acqua al basilico

Sebbene il basilico richieda una quantità regolare di acqua, il modo in cui viene irrigato varia a seconda della stagione e del clima. In estate, quando le temperature sono più elevate, potrebbe essere necessario innaffiare il basilico due volte al giorno per mantenere il terreno umido. Riduci la frequenza ad una volta al giorno durante l’inverno. Prima di innaffiare, controlla sempre il terreno per assicurarti che non sia eccessivamente secco o pieno d’acqua.