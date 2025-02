Prima il folle sorpasso, poi lo schianto col treno

Gesto folle di un uomo al volante di un pick-up con rimorchio, che ha superato a velocità folle un’auto in sosta nei pressi dei binari, per poi andarsi a schiantare su una cabina di controllo del passaggio a livello, fino ad essere quasi travolto da un treno in arrivo.

Per sua fortuna, l’uomo è uscito indenne dall’auto ma, se il treno non ha avuto particolari danni, la sua vettura è stata praticamente distrutta nella parte frontale.

Le impressionanti immagini dell’incidente, avvenuto nei pressi di Vanderlip, in West Virginia, negli Stati Uniti, sono state riprese dal passeggero dell’auto superata poco prima dei binari.

Video tratto da: IPA / ViralHog