Furti 'esplosivi' al bancomat: la tecnica è da brividi

La polizia ha eseguito un’ordinanza, con cui il GIP del Tribunale di Milano dispone 4 misure cautelari per reati di tentato furto pluriaggravato in concorso, porto in luogo pubblico di esplosivi e furto di un’autovettura.

I provvedimenti restrittivi seguono a tre assalti, con l’utilizzo di esplosivo, agli sportelli automatici “Postamat ATM” di Poste Italiane siti a Milano la notte dell’8 agosto 2024.

La visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, l’analisi dei tabulati telefonici e l’attività tecnica di intercettazione, ha permesso agli agenti di raccogliere gravi indizi a carico dei quattro uomini destinatari delle misure cautelari.

In tutti gli episodi contestati, gli indagati hanno adotto la medesima tecnica: hanno effettuato un’operazione di prelievo di piccola entità con una carta bancomat, determinando così l’apertura del bocchettone erogatore delle banconote, al cui interno è stato poi introdotto un manufatto esplosivo con cui è stato ‘aperto’ il cassone del bancomat e rubati i soldi.

