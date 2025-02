Un gatto ha scoperto un nuovo ‘nemico’ in casa e, pur di combatterlo, è pronto letteralmente ad arrampicarsi sul muro.

“Abbiamo installato una telecamera nel nostro soggiorno per vedere i nostri gatti di tanto in tanto mentre eravamo fuori o al lavoro – ha raccontato la padrona dei mici, Jocelle – Poi uno di loro, Marley ha sentito la telecamera muoversi, così si è arrampicato sul muro per controllare che tutto fosse a posto e ha detto ciao.”

Video tratto da: IPA / ViralHog