Cosa si prova a vivere dalla cabina di pilotaggio il momento in cui ci si ritrova improvvisamente in una turbolenza aerea? Ad aiutarci a rispondere a questo quesito arriva il video realizzato dal pilota Phillipe Simoes, che ha deciso di riprendere il momento in cui il suo aereo è entrato in una zona di turbolenza a quasi 4000 metri di altitudine. Da paura, vero?