Un tranquillo volo Iberia da Düsseldorf a Madrid si è trasformato in un vero incubo per l’equipaggio quando una tarantola è apparsa all’improvviso nella cabina di pilotaggio, mordendo uno dei piloti. Il comandante, che sfortunatamente era allergico ai ragni, ha avuto bisogno di cure immediate. Fortunatamente, grazie alla prontezza dell’equipaggio e alle attrezzature di emergenza a bordo, la situazione è stata gestita senza gravi conseguenze.

Panico a bordo: il pilota morso dal ragno

Era un normale viaggio di routine su un Airbus A320 della compagnia spagnola Iberia, quando, a metà volo, è successo l’impensabile: un grosso ragno, identificato da alcuni membri dell’equipaggio come una tarantola, ha fatto la sua comparsa nella cabina di pilotaggio. Il ragno si è mosso rapidamente, cogliendo di sorpresa il pilota che, nel tentativo di allontanarlo, è stato morso.

La situazione è diventata subito critica poiché il pilota ha iniziato a manifestare una reazione allergica. I colleghi sono intervenuti prontamente, utilizzando il kit di pronto soccorso presente sull’aereo per somministrare un corticosteroide antinfiammatorio. Grazie alla rapidità dell’intervento, il peggio è stato evitato, ma la tensione tra l’equipaggio era palpabile.

Nel frattempo il secondo pilota ha preso il pieno controllo del velivolo, assicurando che il volo proseguisse senza problemi. I passeggeri a bordo sono rimasti completamente all’oscuro di quanto stava accadendo a pochi metri dalla cabina di pilotaggio. Nessuno ha sospettato nulla fino all’atterraggio.

Tragedia sventata: cos’è successo dopo il volo

Dopo un atterraggio regolare all’aeroporto di Madrid-Barajas, il pilota ferito è stato subito visitato dal personale medico, che ha confermato che, grazie all’intervento tempestivo, la sua salute non era in pericolo. Ma il vero problema è sorto quando le autorità aeroportuali hanno deciso di sottoporre l’aereo a una disinfestazione completa per scongiurare la presenza di altri ragni a bordo.

All’inizio ai passeggeri del volo successivo era stata comunicata una generica necessità di manutenzione dell’aereo, ma ben presto la verità è venuta a galla: l’intervento era dovuto alla presenza del ragno che aveva attaccato il pilota. La necessità di disinfestare l’aereo ha comportato un ritardo di oltre tre ore nel decollo del volo successivo, causando qualche malumore tra i passeggeri in attesa.

Ma come è arrivata una tarantola a bordo di un aereo di linea? Gli esperti ipotizzano che il ragno possa essersi introdotto nel velivolo attraverso i bagagli, probabilmente durante un precedente volo tra Madrid e Casablanca. Non sarebbe la prima volta che animali esotici finiscono accidentalmente su un aereo in questo modo.

Dopo l’attenta disinfestazione, il velivolo è stato dichiarato sicuro e ha potuto riprendere il servizio senza ulteriori problemi. La compagnia Iberia, da parte sua, ha rassicurato i passeggeri dichiarando che l’episodio è stato gestito con la massima professionalità e che il pilota è in buone condizioni. Non ha potuto però confermare con certezza che si trattasse effettivamente di una tarantola oppure di un ragno lupo, nonostante le testimonianze dei piloti e dell’equipaggio.

L’incidente, per quanto insolito, ha messo in luce l’importanza della preparazione dell’equipaggio nel gestire emergenze inaspettate a bordo e su cosa fare in caso di morso di ragno. Un volo di routine si è trasformato in una situazione da film horror, ma grazie alla prontezza di riflessi del personale di bordo, tutto si è risolto nel migliore dei modi. Resta comunque il mistero su come il ragno sia riuscito a introdursi sull’aereo e se esista la possibilità che episodi simili possano verificarsi nuovamente in futuro.