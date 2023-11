Sono tante le cose che possono accadere durante una crociera. In genere sono esperienze rilassanti per dimenticare lo stress della quotidianità, almeno per un breve lasso di tempo. Il discorso cambia quando capita un imprevisto capace di rovinare quei giorni felici. Normalmente, parlando di vacanze, è facile imbattersi in scioperi improvvisi o, nei peggiori dei casi, in qualche influenza che possa incidere negativamente sul proprio soggiorno. Molto raramente possono prendere vita veri incubi come quello vissuto da Colin Blake. L’uomo ha subito il morso di un ragno lupo proprio mentre si trovava in crociera

Morso da un ragno lupo durante una crociera: la storia da brividi

Partiamo da un presupposto: il morso di un ragno non è mai piacevole e si spera sempre che si tratti di un animale non letale.

Ma la vicenda in questione va oltre il semplice morso. Colin Blake, passeggero di una nave da crociera, una volta sceso dall’imbarcazione durante una serata a Marsiglia ha notato qualcosa che non andava nel suo alluce.

L’uomo, che si trovava in viaggio per festeggiare il 35° anniversario di matrimonio, si è allarmato quando ha visto l’alluce gonfiarsi a dismisura e diventare di colore violaceo.

All’inizio il passeggero ha pensato a un problema di calzature troppo strette, ma dopo essere stato visitato dal medico di bordo, l’incredibile scoperta: un ragno lupo peruviano lo aveva morso e aveva deposto le uova nel suo dito.

Un’esperienza a metà tra il macabro e il terrificante, che non ha potuto non traumatizzare la vittima, residente a Cramlington, in Inghilterra. Il medico è dovuto intervenire con un’incisione, facendo fuoriuscire le uova, fortunatamente senza nessuna grave conseguenza per l’uomo, messo sotto cura antibiotica.

L’incubo però non era ancora del tutto finito: una volta tornato in patria, Colin Blake ha continuato a soffrire per il dolore al piede: solo dopo un nuovo controllo medico è stato scoperto che un uovo si era schiuso e che un piccolo ragno, bloccato all’interno dell’alluce, stava cercando di aprirsi un varco per poter uscire. La scoperta macabra si è risolta con un nuovo intervento per rimuovere l’animale dal corpo dell’uomo.

Che specie è il ragno lupo e quanto è pericoloso per l’uomo

Il ragno lupo appartiene alla famiglia Lycosidae, che al suo interno comprende molte specie diverse, diffuse in tutto il pianeta. È un animale dotato di buona vista, arti lunghi e pelosi ed è caratterizzato da un comportamento predatorio: infatti sono ragni noti per cacciare attivamente le loro prede, anziché tessere ragnatele per catturare cibo.

È un animale caratterizzato da una struttura robusta, il cui corpo può superare i 7 centimetri di lunghezza. Gli ocelli (l’equivalente dei nostri occhi) sono otto e sistemati in tre file. Oltre ad una vista acutissima, il ragno Lupo ha anche una sensibilità tattile accentuata. Le zampe sono otto, suddivise in sette segmenti, al termine di ciascuna di esse vi è un piccolo artiglio.

È presente anche nel nostro Paese, ma non è l’unico ad essere annoverato tra i ragni italiani velenosi. Nella Penisola, infatti, esistono altri ragni che possono provocare fastidi col loro morso, anche se raramente si tratta di effetti letali per l’uomo.

Il ragno crociato, ad esempio, è molto comune in Europa e riconoscibile per la croce distintiva sulla parte superiore del suo addome. Vanno segnalati anche il ragno ercole, noto per il suo aspetto peloso, il ragno saltatore, celebre proprio per i particolari balzi, e il ragno rosso.

Quanto è velenoso il ragno lupo e cosa provoca il suo morso

Bisogna sottolineare che il ragno lupo non è pericoloso per l’uomo, al di là di circostanze rare come quella appena raccontata. Il suo morso è velenoso, ma il veleno non è sufficiente per portare alla morte.

In alcune regioni del mondo alcune specie possono avere un veleno più potente e portare a qualche conseguenza. Tra le zone dove si sono registrati esemplari di ragno lupo più velenosi vi è l’Australia. Lì il morso di questo animale può causare effetti più invasivi e fastidiosi.

Alcune persone sono allergiche alle sostanze contenute nella saliva del ragno lupo e il morso potrebbe causare sfoghi che necessitano di cure mediche. Si tratta di un problema comune a molte specie di aracnidi.

Anche condizioni mediche preesistenti rappresentano un fattore di rischio: chi soffre di problemi cardiaci o ha il sistema immunitario compromesso potrebbero essere più vulnerabile agli effetti di punture e morsi di animali.