Lady Gaga incanta Venezia con Joker 2: i segreti della popstar

Lady Gaga ha lasciato il segno ancora una volta, questa volta alla Mostra del Cinema di Venezia. Con il suo ruolo in “Joker: Folie à Deux”, la cantante e attrice ha dimostrato di essere una forza creativa da non sottovalutare, sia sul palco che sul grande schermo. Accanto a Joaquin Phoenix, Lady Gaga ha conquistato il pubblico e la critica, ricevendo una standing ovation di 11 minuti.

Lady Gaga in Joker: Folie à Deux incanta Venezia

Alla Mostra del Cinema di Venezia, Joker: Folie à Deux ha ricevuto una calorosa accoglienza. Il film, diretto da Todd Phillips, rappresenta il seguito di Joker e racconta le vicende di Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) due anni dopo gli eventi del primo capitolo. Rinchiuso nell’ospedale psichiatrico di Arkham, Arthur incontra Harley Quinn, interpretata da Lady Gaga. La performance della popstar ha conquistato il pubblico, tanto da essere acclamata per 11 minuti consecutivi.

La serata non è stata però priva di momenti di tensione. Durante gli applausi, Joaquin Phoenix ha lasciato la sala, lasciando Lady Gaga sola a ricevere gli ultimi applausi. Questo gesto ha generato diverse reazioni sui social, con alcuni che hanno interpretato il comportamento dell’attore come una manifestazione della sua nota ansia.

Vita e carriera di Lady Gaga: le canzoni più famose

Stefani Joanne Angelina Germanotta, conosciuta al mondo come Lady Gaga, è una delle artiste più influenti della sua generazione. Nata a New York nel 1986, ha iniziato a suonare il pianoforte da autodidatta a soli quattro anni. Dopo aver frequentato la Tisch School of the Arts, ha intrapreso una carriera musicale che l’ha portata a scrivere brani per artisti del calibro di Britney Spears e le Pussycat Dolls, prima di lanciare il suo primo album, “The Fame”, nel 2008.

Il singolo di debutto, “Just Dance”, ha immediatamente scalato le classifiche mondiali, segnando l’inizio di una carriera stellare. Successi come “Poker Face”, “Bad Romance” e “Born This Way” hanno consacrato Lady Gaga come una delle popstar più innovative e provocatorie del panorama musicale. Il suo stile unico, che mescola elementi di pop, dance e rock, insieme alle sue performance teatrali, ha rivoluzionato l’immagine della popstar moderna. Il suo secondo album, Born This Way, ha venduto oltre un milione di copie solo nella prima settimana e ha rafforzato la sua immagine di icona LGBTQ+. Nel 2018 ha recitato accanto a Bradley Cooper nel film “A Star is Born”.

L’impegno contro il bullismo e le curiosità sulla cantante

Lady Gaga non è solo una star della musica e del cinema, ma anche una voce potente contro il bullismo, dopo esserne stata vittima in gioventù, e a favore della salute mentale. Nel 2012 ha fondato la “Born This Way Foundation” insieme a sua madre, Cynthia Germanotta. L’organizzazione si impegna a promuovere la gentilezza, il benessere e la salute mentale tra i giovani, sfidando lo stigma che circonda questi temi.

Le curiosità sulla vita della popstar sono innumerevoli. Sapevate, ad esempio, che ha iniziato la sua carriera come cantautrice per altri artisti? Oppure che ha scritto “Just Dance” in soli dieci minuti mentre soffriva di postumi da sbornia? Il suo nome d’arte, Lady Gaga, è ispirato alla canzone “Radio Ga Ga” dei Queen, una delle sue band preferite. Inoltre, è diventata bionda per distinguersi da Amy Winehouse, con cui veniva spesso confusa agli inizi della carriera.