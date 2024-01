Le modelle sfidano il coccodrillo: ecco cosa succede

Riuscireste a restare calmi e sereno fronteggiando un pericoloso coccodrillo, dovendolo fare per lavoro? Non conosciamo la vostra risposta ma quella di due modelle, Kimber Kiefer e Melodie Trevino, che non hanno esitato a trasformarsi in sirenette e posare con uno dei pericolosi rettili della Chinchorro Banks, in Messico.

Questione di famiglia

A riprendere le immagini, Ken Kiefer, fotografo e marito di Kimber, che ha lavorato con una squadra subacquea di sicurezza, che prima ha attirato un coccodrillo con delle esche e poi ha assistito allo shooting pronta ad intervenire in caso di pericolo.

Tra squali e coccodrilli

Ken e Kimber non sono nuovi peraltro a queste originali sessioni fotografiche: in un’altra occasione, infatti, il ‘set’ era una vecchia nave su un fondale popolato di squali. Alla fine, fortunatamente, il tutto si è svolto senza problemi

Video tratto da: IPA / CatersNews