A causa del maltempo che ha colpito il Piemonte nelle ultime ore, è crollato il ponte che collega Romagnano, Sesia e Gattinara, sopra il fiume Sesia.

A darne notizia, la Provincia di Vercelli. Si tratta di un viadotto di competenza della Provincia di Novara ed è un’arteria fondamentale per il traffico diretto in Alta Valsesia e di collegamento con i paesi della Bassa Valle, in particolare Gattinara.