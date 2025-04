Chiunque abbia viaggiato lungo le coste del mondo sa che il colore del mare non è sempre lo stesso. Certe volte è turchese e trasparente, altrove è blu profondo, e in alcuni casi assume sfumature più torbide, tendenti al verde. Quello che incuriosisce davvero è che la tinta degli oceani non è soltanto una questione visiva: racconta molto dello stato di salute del nostro pianeta. E a quanto pare, non è nemmeno un colore definitivo. Secondo nuove ricerche scientifiche, gli oceani della Terra non sono sempre stati blu come oggi, e potrebbero persino tornare a cambiare colore in futuro, complici il clima, l’attività biologica e l’inquinamento.

In passato l’oceano era verde, poi ha cambiato colore

Gli autori di uno studio pubblicato su Nature Geoscience hanno analizzato l’acqua di sorgenti geotermiche in ambienti vulcanici, considerate simili per composizione agli antichi oceani terrestri. Secondo le ricerche, in epoche remote gli oceani potevano presentare sfumature verdi, influenzate dalla presenza di ferro in soluzione e di forme primitive di vita in grado di sfruttare la luce per produrre energia. Questi microrganismi, attivi in ambienti privi di ossigeno, producevano pigmenti capaci di influenzare direttamente la colorazione delle acque. Il mare dell’epoca non era limpido e trasparente, ma piuttosto denso, verde scuro, quasi lattiginoso.

Perché il mare ha diversi colori? La risposta risiede nella complessa interazione tra elementi chimici, luce solare e organismi viventi. Quando l’atmosfera terrestre ha cominciato ad arricchirsi di ossigeno — un cambiamento legato alla proliferazione di alghe e cianobatteri — gli oceani hanno iniziato a schiarirsi, assumendo progressivamente le tonalità bluastre che conosciamo oggi. L’ossigenazione ha infatti alterato la composizione chimica delle acque, provocando la precipitazione del ferro e favorendo lo sviluppo di nuove forme di vita acquatica.

Ma il processo non si è mai arrestato. Gli scienziati del Massachusetts Institute of Technology (MIT), in uno studio pubblicato su Nature, hanno osservato che il colore degli oceani continua a cambiare, e che l’attuale crisi climatica potrebbe trasformare ancora una volta l’aspetto visivo del nostro pianeta — al punto che lo stesso oceano, un giorno, potrebbe tornare a essere verde.

Sole, batteri e inquinamento: cosa colora davvero il mare

Oceano verde per il cambiamento climatico? Non è solo una suggestione: il colore che percepiamo nelle acque marine è il risultato di un’interazione complessa tra la luce del sole, la vita microscopica presente, la composizione dell’acqua e la sua profondità. Il blu che vediamo comunemente è in realtà il risultato del riflesso e dell’assorbimento della luce solare: le lunghezze d’onda rosse vengono assorbite dall’acqua, mentre quelle blu penetrano più in profondità e vengono riflesse verso l’alto.

Ma dove ci sono fitoplancton e altre forme di vita microscopica, il mare può assumere tonalità verdi, giallastre o persino marroni. Questi organismi contengono clorofilla, che riflette luce verde, alterando la colorazione superficiale dell’acqua. Anche le zone ricche di nutrienti e sedimenti — come le foci dei fiumi o le aree costiere molto produttive — mostrano colori diversi dal blu tipico degli oceani profondi.

E poi c’è l’impatto umano: scarichi industriali, plastica, sostanze chimiche e microalghe in crescita incontrollata (a volte tossiche) stanno modificando la trasparenza e il colore delle acque in molte zone del globo. Alcune aree dell’oceano stanno diventando più verdi, mentre altre tendono a schiarirsi o a ingrigirsi. Questo fenomeno non è solo estetico: può segnalare cambiamenti profondi negli equilibri ecologici marini, con conseguenze su pesca, biodiversità e clima.

In futuro, quindi, non possiamo escludere che i mari cambino ancora aspetto, restituendoci un’immagine molto diversa della Terra rispetto a quella che conosciamo oggi. Forse il blu profondo che ci accompagna da secoli non sarà più il colore dominante. E se l’oceano tornerà verde, non sarà per un incanto visivo, ma per effetto del mondo che cambia.