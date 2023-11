L’attenzione all’ambiente e al risparmio in bolletta sono aspetti sempre più urgenti e che richiedono cambiamenti radicali nello stile di vita di ognuno di noi. I pannelli termoriflettenti per i termosifoni, in tal senso, possono rappresentare la risposta a entrambe le questioni.

Il loro utilizzo è stato consigliato anche dall’ENEA, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Ma ciò che ci si chiede spesso prima di procedere con l’istallazione è se funzionino davvero o meno.

A cosa servono i pannelli termoriflettenti da mettere in casa

I pannelli termoriflettenti per i termosifoni non sono altro che lastre sottili di polietilene, un materiale molto apprezzato perché resistente alle alte temperature e agli urti. Questi si possono applicare direttamente al muro, in corrispondenza dei caloriferi e servono a evitare la dispersione. In commercio ne esistono di tutti i tipi e le dimensioni.

Pannelli con film riflettente alluminizzato, con zigrinature che aumentano la superficie riflettente.

Pannelli con bolle d’aria che riducono la trasmittanza del pannello.

Pannelli con effetto anticondensa.

Le varie tipologie non cambiano solo in termini di efficienza, ma possono condizionare anche a seconda dell’estetica. Ci sono infatti modelli più discreti di altri e che si adattano di più a determinati arredamenti.

Come si mettono i pannelli termoriflettenti dietro i termosifoni

A differenza di cappotti termici, finestre con serramenti moderni, vetri isolanti e impianti di nuova generazione, in base ai pannelli termoriflettenti che si scelgono, è possibile risparmiare anche sull’istallazione. Infatti, non serve neanche smontare il termosifone per fissarli al muro: è sufficiente fare due tagli in verticale, in corrispondenza dei ganci, e inserirli dal basso verso l’alto.

Quanto costano e quanto fanno risparmiare i pannelli termoriflettenti

Secondo gli esperti, in una casa da 80 mq, la dispersione di calore può arrivare a 8 mq. Con questo piccolo accorgimento, si cerca di recuperarla almeno in parte e in alcuni casi totalmente. Insomma si riduce la possibilità di commettere errori con i termosifoni. Inoltre è possibile ridurne la potenza e aumentarne le prestazioni sino al 10%: in questo modo c’è un risparmio sia in termini energetici che economici.

Inoltre, i pannelli termoriflettenti permettono di riscaldare la stanza più velocemente, soprattutto se gli impianti sono in alluminio, e di conservare il calore più a lungo anche quando i caloriferi vengono spenti.

Il prezzo varia a seconda dei modelli: in media si parla di un range che va dai 6 ai 10 euro a pannello, ma ci sono rotoli che arrivano a costare anche 90 euro. Per quanto il risparmio sul lungo periodo sia assicurato, non è sempre scontato che questa soluzione sia per tutte le tasche.

Le alternative economiche ai pannelli termoriflettenti

Ecco allora che se si vuole risparmiare con i termosifoni sui pannelli termoriflettenti, si può optare per quelli fai da te. Rispetto a quelli industriali, infatti, i costi dei materiali e dell’assemblaggio si riducono. Se si ha un minimo di manualità e del tempo da dedicare a questa piccola miglioria in casa, ne vale la pena.

I pannelli infatti sono composti da uno strato di polistirolo che basta ricoprire, su un lato, con della colla per espansi. Dopodiché va semplicemente applicato un foglio di alluminio e il gioco è fatto. Forse si rinuncia all’estetica, ma il portafoglio sicuramente ne gioverà.