Alcuni caloriferi di casa possono rivelarsi particolarmente difficili da pulire. Questo perché spesso nelle zone più difficili da raggiungere del corpo radiante si accumulano col passare del tempo polvere e residui di sporco.

Va detto che la pulizia dei termosifoni è estremamente importante: non solo garantisce il corretto funzionamento dell’impianto di riscaldamento massimizzando l’efficienza energetica, ma contribuisce anche a mantenere un ambiente domestico a prova di salute (soprattutto per i soggetti allergici). Ecco due trucchetti “della nonna” per pulire al meglio i nostri radiatori.

Il trucco del phon per capelli

Innanzitutto, posizionate fogli di carta assorbente bagnata sulla parete dietro ai termosifoni.

bagnata sulla parete dietro ai termosifoni. Poi, prendete un asciugacapelli potente, azionatelo e dirigete il getto d’aria direttamente verso il radiatore. In men che non si dica la polvere andrà ad attaccarsi sulla carta.

A questo punto prendete un panno di cotone, bagnatelo con una soluzione fatta con acqua e alcol, strizzatelo e passatelo su tutta la superfice del calorifero.

Il trucco del collant cattura-polvere

Un altro metodo infallibile prevede di utilizzare un vecchio collant come panno elettrostatico. La calza catturerà ed intrappolerà la polvere in modo perfetto. Procedete così:

Prendete il collant e fate un nodo ad una delle due estremità;

ad una delle due estremità; tenendo saldamente la calza per il nodo fatto, infilatela nello spazio fra due elementi del termosifone;

non vi resta che farla scorrere per tutta la lunghezza del radiatore.

Generalmente, i collant sono fatti con fibre sintetiche o miste cariche staticamente. Si rivelano quindi perfette per catturare anche le più piccole particelle di polvere annidatesi nelle fessure più insidiose dei caloriferi.

Ma non è tutto: altro punto di forza è il fatto che la trama dei collant è estremamente delicata. Non danneggia quindi la superficie del radiatore. Date retta alle nonne: riciclate sempre le vecchie calze, all’occorrenza potrebbero esservi molto utili.

Igienizzate i caloriferi così

Un rimedio casalingo perfetto per igienizzare i termosifoni consiste nell’utilizzare una soluzione fatta con mezzo bicchiere di alcol, un litro di acqua e mezzo bicchiere di aceto di vino bianco.

Versate gli ingredienti in un catino.

Aggiungete qualche goccia di detersivo per piatti.

Bagnate una spugna e passatela sul termosifone.

Infine, sciacquate e asciugate bene aiutandovi con un panno morbido in cotone.

E in caso di ruggine?

Se i caloriferi hanno subito perdite d’acqua, è possibile che nelle giunture si sia formata della ruggine. Prima di rimuoverla assicuratevi di aver risolto il problema della perdita. Poi, armatevi di carta vetrata, spugnetta abrasiva o di uno spazzolino con setole in metallo e fate così:

strofinate lo strumento sulla zona interessata, avendo cura di proteggere i vostri occhi dalle schegge di ruggine;

lo strumento sulla zona interessata, avendo cura di proteggere i vostri occhi dalle schegge di ruggine; passate sull’area un prodotto antiruggine e lasciatelo agire per mezz’ora;

con un pennello cospargete di cera d’api la superficie su cui siete intervenuti;

la superficie su cui siete intervenuti; lasciate asciugare bene e ultimate il lavoro con della vernice.

Et voilà, poche semplici mosse per dire addio ad ogni traccia di ruggine.