Con l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari negli ultimi anni, per molte famiglie italiane è diventato fondamentale trovare un supermercato a prezzi ragionevoli. Vediamo insieme i risultati di un’indagine condotta da Altroconsumo che ha esaminato più di 1,6 milioni di prezzi e oltre 1.200 punti vendita in tutta Italia, per scoprire quali sono i supermercati più convenienti e con i prezzi più bassi, quali sono le migliori catene e dove puoi risparmiare di più durante la spesa.

Quali sono i supermercati con i prezzi più bassi in Italia

I dati dell’indagine di Altroconsumo sono preziosi quando si tratta di determinare quali supermercati in Italia offrono i prezzi più bassi. Nel complesso, i prezzi sono cresciuti in media del 12,6% rispetto al 2022.

Nonostante ciò, i discount continuano ad essere la soluzione più economica. Nella classifica “Spesa con i prodotti più economici”, occupano infatti i primi otto posti. In particolare, quest’anno In’s Mercato ha superato Aldi ed Eurospin, classificandosi al primo posto.

I discount, mantenendo prezzi più bassi e avendo minor margine di guadagno, sono riusciti a contenere meno gli aumenti legati all’inflazione generale.

La classifica dei migliori supermercati italiani

Per quanto riguarda la classifica dei migliori supermercati in Italia, l’indagine ha utilizzato un indice basato su diversi dati e diverse categorie. Per quanto riguarda la “spesa mista”, Famila Superstore si piazza in prima posizione. Quanto ai discount, invece, In’s Mercato conquista la vetta.

Esselunga Superstore è in testa alla classifica della “spesa con soli prodotti di marca”. Nei prodotti con il marchio della catena, su cui iper e super puntano per contrastare l’avanzata dei discount vince Spazio Conad.

Le città con i prezzi più bassi d’Italia

Le differenze di prezzo tra le varie città italiane sono evidenti per una spesa intelligente. Le tabelle dell’indagine di Altrocosumo ti aiuteranno a trovare negozi in cui puoi risparmiare molto. Ad esempio, il supermercato meno caro al momento delle rilevazioni a Cremona avrebbe consentito un risparmio del 25% rispetto al negozio più caro della città.

Invece, la possibilità di risparmio a tra i vari supermercati a Caserta era solo dell’1%. La spesa è stata generalmente più economica al Sud rispetto alla media nazionale, con notevoli differenze tra le città.