Fare sport in inverno può essere davvero divertente e stimolante. Tuttavia, le basse temperature possono rappresentare un vero e proprio ostacolo se non si mettono in pratica alcuni accorgimenti utili. Sia che ci si voglia allenare indoor che all’aria aperta, ecco alcuni consigli che è bene considerare per non perdersi gli aspetti positivi del movimento.

Quale sport è meglio praticare in inverno

L’obiettivo, quando si pratica sport in inverno, è fare in modo di mantenersi in forma senza incappare in malanni vari e spiacevoli stop forzati. Ecco allora che la prima questione da affrontare è relativa al tipo di attività fisica da praticare. Gli esperti, quelli che amano il freddo e hanno toccato con mano pro e contro della faccenda, hanno dei consigli precisi.

Sci e sci di fondo.

Snowboard.

Pattinaggio e hockey sul ghiaccio.

Corsa.

Passeggiate a piedi o in bicicletta.

Allenamento in palestra.

Questi sono gli sport classici per chi aspetta i mesi più rigidi per divertirsi e non rinunciare all’allenamento. Si tratta prevalentemente di attività all’aperto che necessitano di un equipaggiamento specifico e di preparazione. Se si vogliono fare soprattutto i primi due, e si è alla prima esperienza, è bene farsi affiancare da un maestro. Lo stesso vale per l’hockey (che può essere fatto anche al chiuso). Un gioco di squadra con regole precise e che può comportare anche degli scontri fisici non di poco conto.

Il pattinaggio sul ghiaccio si può fare anche sulle piste presenti in quasi tutte le città che si trovano in zone con temperature rigide. Anche una passeggiata con le amiche nel periodo natalizio sul pattini può essere molto piacevole. Ma se si vuole farlo diventare uno sport, diventare dei velocisti o dei ballerini sul ghiaccio – anche in questo caso – serve un allenamento graduale e personalizzato.

Lo stesso principio vale se si vuole passeggiare o correre al parco sotto casa, o se si vuole pedalare per riscaldarsi senza dimenticare di coprirsi dal freddo. È fondamentale farlo sufficientemente protetti, senza rinunciare alla mobilità necessaria per muoversi agevolmente.

L’allenamento in palestra è un evergreen e si può scegliere fra tante attività. Anche andare in piscina al coperto è una possibilità. L’importante è farlo sempre in sicurezza, con un po’ di esperienza alle spalle o affidandosi a un istruttore preparato e certificato.

Come fare sport con il freddo e il ghiaccio

Gli esperti consigliano di fare un allenamento pre-sciistico se ci si vuole dedicare al movimento in settimana bianca o lo stretching per la mobilità articolare prima di qualsiasi attività fisica. Inoltre, quando si parla di sport in inverno, suggeriscono di dedicarsi agli allenamenti di resistenza piuttosto che a quelli a intervalli.

Meglio camminare, fare jogging o praticare sci di fondo piuttosto che fare corsa di velocità e allenamenti che prevedano uno scatto. È bene prediligere un’attività che mantenga il respiro regolare. In tal senso, è importante concentrarsi e non parlare.

Uno dei pro dello sport quando le temperature sono basse è che il corpo è portato a bruciare più energia – e quindi più calorie – del normale. Fondamentale è mantenere la frequenza cardiaca a un certo livello – ansimando leggermente ma senza che manchi l’aria – per circa 15 o 20 minuti consecutivi. Una camminata veloce di mezz’ora a 5 o 6 chilometri orari fa bene.