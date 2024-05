Vedere un trasloco o la scocciatura di dover svuotare una vecchia casa come un’opportunità. Questo è sicuramente il sogno di tante persone, per le quali cambiare abitazione o dover sgomberare dei locali ricevuti in eredità può essere un vero e proprio incubo.

Tra le cataste di oggetti divenuti ormai obsoleti, però, possono nascondersi dei veri e propri tesori.

Ci sono collezionisti disposti a spendere anche piccole fortune per le memorabilia di cui voi, invece, non sapete proprio che fare.

Orologi

Non tutti lo sanno, ma diversi modelli di orologi Swatch anni ’80-’90 sono ancora molto ricercati: su alcuni siti di collezionismo, ad esempio, un GB 109 Soto del 1986 può costare fino a 750 euro, un GB 123 St. Germain del 1989 addirittura 1100 ed un GK 102 Nautil8S del 1986, la favolosa cifra di 1700 euro.

Difficilmente lo troverete in soffitta, visto che venne realizzato in soli 120 esemplari per la collezione primavera-estate del 1985, ma sappiate che il modello Kiki Picasso viene valutato la bellezza di 22.600 dollari.

Macchine da scrivere

Oltre alla celeberrima Lettera 22, prodotta tra il 1950 ed i 1965 e divenuta iconica grazie a famosi giornalisti e scrittori, Olivetti può vantare diversi altri modelli che hanno assunto oggi un considerevole valore.

Per una M20 si può arrivare a sborsare fino a 400 euro, mentre l’M40 si aggira sui 300. Se siete così fortunati da trovare in cantina una Remington, vi interesserà sapere che un esemplare di Model 7 è stato venduto all’asta per 2000 $.

Fumetti rari e figurine

Se il nonno o il papà erano appassionati di fumetti, potreste ritrovarvi tra le mani qualche perla. Da una prima edizione de “La mano rossa” della serie di Tex Willer, che in buone condizioni può arrivare a 1000 euro, ai numeri di Topolino più vecchi, che possono valere tra i 500 ed i 5000 euro.

Tra quelli più ricercati al momento figura anche il numero “Il serpente d’oro” di Asterix, arrivato nel 2020 ad un valore di 5000 euro.

Se gli Album di figurine Panini tradizionali non valgono un granché, quello lanciato nel 2011 per celebrare la Coppa del Mondo di calcio femminile viene venduto oggi a più di 2.000 euro, grazie alla sua rarità.

Costruzioni e videogame

La prima edizione del Set Lego “Cafe Corner” 10182 ha raggiunto nel 2020 una quotazione di 2.700 euro.

Tra i videogiochi vintage, invece, gli originali della Nintendo la fanno da padrone tra i collezionisti. Basti pensare che Gamma Attack può arrivare a costare anche 50.000 euro.

Dischi in vinile

Se non sono ristampe, i vecchi vinili possono essere venduti a cifre sorprendenti. L’album “Diamond Dogs” di David Bowie (1974), ad esempio, ha toccato i 3.500 euro, mentre il leggendario “White Album” dei Beatles è stato valutato la cifra da capogiro di circa 840.000 euro.