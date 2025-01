Sciatori staccano valanga durante fuoripista e scappano

A Solda due sciatori, durante un fuoripista su un pendio di neve fresca nei pressi di una seggiovia, hanno staccato una valanga. Quando si sono accorti che l’intero pendio si stava mettendo in movimento sono scesi a tutta velocità e si sono messi in salvo, per poi far perdere le loro tracce.

Sulle riprese di una webcam si vede scendere la masse nevose fino ai bordi della pista. Fortunatamente nessuno è stato travolto e non ci sono stati danni all’impianto di risalita, ma il fatto poteva anche finire in tragedia.

I Carabinieri stanno indagando per risalire ai due freerider, che – come si evince dalle riprese – sono sciatori estremamente esperti.