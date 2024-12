Sta facendo una passeggiata: all'improvviso l'incredibile scoperta

Una ragazza s’è imbattuta in una scoperta ‘monstre’: mentre passeggiava in campagna, la giovane ha trovato infatti un enorme fungo di circa 5 chili.

Una scoperta gigantesca

La 27enne Alissimon Minnitt stava facendo una camminata con il padre vicino a North Marston, nella regione inglese del Buckinghamshire, quando ha improvvisamente visto una massa bianca sul terreno.

All’inizio ha pensato che fosse un oggetto abbandonato, magari un piccolo frigorifero o una scatola di plastica: avvicinandosi, però, Alissimon ha scoperto che si trattava di un fungo gigante (nome scientifico ‘Calvatia gigantea’) che, una volta messo sulla bilancia, s’è scoperto pesare 11 libbre, quasi 5 chili.

“Ero choccata quando ho capito che era un fungo – ha spiegato la giovane – In patica era grande come due volte la mia testa”.

Il fungo ‘re’ della cucina

“L’ho cucinato in almeno quattro modi modi: tipo bistecca sulla griglia o con la pasta. E ci abbiamo mangiato già per una settimana. E comunque è troppo grande per finirlo in pochi giorni: una parte la dovrò surgelare”, ha aggiunto Alissimon.

