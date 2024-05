Termoli, famiglia di cinghiali attraversa la strada

Sono 22 i cinghiali, tra grandi e cuccioli, avvistati in una sola giornata in via Maestrale, in zona Contrada dei fucilieri, quartiere residenziale a nord di Termoli: la conferma arriva dai residenti che denunciano una massiccia presenza di esemplari tra ville e giardini.

Fenomeni di avvistamento urbano di questi suini sono sempre più frequenti nelle città, anche di grandi dimensioni e bisogna quindi sapere cosa fare se se ne incontra uno, in primis evitando di avvicinarvisi (qui tutti i nostri consigli su come comportarsi)