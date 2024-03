Branco di cinghiali a spasso in periferia a Termoli

Almeno 5 i cinghiali che camminavano sul marciapiede sono stati visti davanti gli ingressi delle residenze nel quartiere a nord di Termoli: il gruppo è stato notato da uno degli abitanti del quartiere che stava rientrando in casa con l’auto.

E’ l’ennesima volta che questi suidi vengono avvistati nelle città italiane, non solo ‘di provincia’ ma anche più grandi, come Roma e Bari, dove si avventurano a caccia di cibo.

Il sovrappopolamento di cinghiali in Italia

La questione del sovrappopolamento dei cinghiali, in Italia, è diventato un problema fuori controllo. Sarebbero circa 2,3 milioni i cinghiali che vagano senza alcun controllo nel nostro paese e mettono a rischio la sicurezza dei cittadini.

La caccia non è una soluzione

D’altro canto, la proposta di dare più spazio alla caccia dei cinghiali sarebbe una soluzione per porre fine a questo problema in Italia? Non secondo una review presentata dal WWF nel febbraio 2022, che prende in considerazione oltre 80 studi in materia e che spiega che in realtà l’attività venatoria e il selecontrollo sono responsabili di un aumento del numero dei cinghiali.

(immagini di Benedetto Salvatore)