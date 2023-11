Terrore a bordo: le onde della tempesta investono la nave da crociera

Momenti di terrore a bordo della nave da crociera Spirit of Discovery, salpata da Portsmouth, in Inghilterra, in direzione delle Canarie.

Durante l’attraversamento del Golfo di Biscaglia, la nave s’è trovata nel bel mezzo di una tempesta, con onde alte dieci metri che l’hanno investita.

Addirittura, vista la potenza della tempesta, il sistema di sicurezza dell’imbarcazione, ha messo in atto una manovra che l’ha fatta virare improvvisamente, per poi rimanere ferma in attesa del miglioramento delle condizioni meteo.

Tra onde e manovra, un centinaio di feriti sono rimasti contusi e alcuni di loro sono si sono affidati alle cure in ospedale una volta che la Spirit of Discovery è stata costretta a rientrare a Portsmouth, interrompendo anzitempo la crociera.