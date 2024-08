Terrore al parco divertimenti: sospesi a 76 metri durante una tempesta

Momenti di terrore per i passeggeri di una giostra di un parco dei divertimenti, ritrovatisi bloccati a circa 75 metri d’altezza mentre nella zona imperversava una tempesta di pioggia e vento.

Il fatto si è verificato al parco Six Flags in Messico: al momento dell’allerta meteorologica, tutte le giostre sono state fermate e lo stesso è avvenuto per la “Supergirl Sky Flight”, dove si trovavano già delle persone, fermate nel vuoto e colpite da pioggia e vento.

Fortunatamente, i gestori del parco sono riusciti a fare scendere i passeggeri prima che la situazione diventasse particolarmente critica e nessuno ha subito danni o ferite.