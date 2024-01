Bloccati nella tempesta a 3200 metri, il salvataggio è da brividi

Tre giovani escursionisti francesi bloccati a 3.200 metri di quota nella tempesta di neve sono stati tratti in salvo nella valle di Gressoney.

Diretti verso il rifugio Mantova (3.498 metri), chiuso nella stagione invernale, i tre – di età compresa tra i 25 e i 30 anni -hanno chiesto aiuto alle 21.30 di sera, dicendo di essere spossati e di non poter né rientrare né proseguire verso la loro meta.

E’ stata quindi organizzata una squadra operativa via terra. Si sono attivati tecnici del Soccorso alpino valdostano (Sav) specializzati, tecnici Sav della stazione di Gressoney e personale della società Monterosa ski, che si è mossa tramite gli impianti di risalita che gestisce – messi in funzione per necessità – e con gatti delle nevi fin dove possibile.

Fonte: Soccorso alpino valdostano