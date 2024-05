La violenza di un tornado si abbatte su una fabbrica negli Stati Uniti, con immagini da brivido riprese da una dash cam posizionata sul cruscotto di un’auto che ha ripreso i momenti di terrore vissuti. È successo nella città di Lincoln, nello Stato del Nebaska, dove la furia del vento ha sradicato via dal terreno un’azienda spazzando via tutto nel giro di pochi secondi. E negli Usa si grida al miracolo, perché i dipendenti che si trovavano all’interno del fabbricato investito dal tornado sono tutti salvi e hanno riportato solo qualche ferita. Uno scenario che, guardando le immagini dei video che circolano sul web, era del tutto insperato.

Tornado spazza via la fabbrica

La forza della natura indomabile ha colpito il Nebraska lo scorso 26 aprile, quando un tornado si è abbattuto sulla città di Lincoln. Le immagini sono state diffuse soltanto poche ore fa, ma i danni del passaggio della tromba d’aria sono noti a tutti negli States e nello stato medio-occidentale.

Diverse segnalazioni, infatti, sono arrivate al Servizio meteorologico nazionale (Nws) americano su numerosi tornado che si sono abbattuti nel Paese, provocando anche diversi feriti. Ma soprattutto danni materiali, di quelli che troppo spesso siamo abituati a vedere oltre oceano.

In questo caso ad avere la peggio è stata un’azienda che si occupa di utensili e componenti in plastica, la Garner Industries. Si tratta di un’attività nota nello Stato del Nebraska e che, sfortunatamente, si è trovata proprio al centro della furia del tornado.

La violenza del tornado

Le immagini riprese dalla dash cam posizionata sul cruscotto di un’auto parcheggiata non distante dalla fabbrica, infatti, ha ripreso gli ultimi momenti dell’azienda prima che la violenza della natura si abbattesse su di essa. Il fabbricato, infatti, nel giro di pochi secondi è stato inghiottito dal vortice di vento ed è stato spazzato via.

Dal video si vede chiaramente l’arrivo della tromba d’aria alla destra dell’azienda, la sinistra della ripresa, col tornado che ha portato via tutto. La violenza del vento ha sradicato in un batter d’occhio l’intera struttura e, al suo passaggio, non ha lasciato che briciole e detriti. E dell’azienda, che si sviluppava su oltre 115.000 piedi quadrati (ovvero oltre 35mila metri quadrati di superficie), non c’è più nulla.

Secondo la Nws il fabbricato è stato spazzato via a causa del cedimento del tetto e delle tre pareti dell’impianto. A subire danni anche le auto di alcuni dipendenti che sono state scagliate a centinaia di metri di distanza rispetto al parcheggio d’origine.

Operai sopravvissuti al tornado

A colpire, oltre le immagini della devastazione al passaggio del tornado, il fatto che la furia del vento non abbia mietuto vittime. All’interno dell’azienda, infatti, al momento dell’arrivo del tornado c’erano ben 70 operai. Di questi nessuno è rimasto vittima della violenza della natura.

La natura, infatti, ha provocato solo danni materiali e non alle persone che si trovavano rifugiate all’interno del fabbricato. I lavoratori della Garner Industries se la sono cavata con qualche ferita, ma poteva di certo andare molto peggio e il bilancio poteva essere drammatico.