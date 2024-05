Il 24 febbraio 2022 ha avuto inizio quella che sarebbe dovuta essere un’invasione lampo da parte della Russia ai danni dell’Ucraina. A distanza di oltre due anni, le perdite sono state ingenti da entrambe le parti, ma il conflitto non è ancora finito. Tuttavia, una nuova profezia sulla guerra in Ucraina parrebbe avere stabilito quando tutto avrà fine e in che modo.

A dirlo è Adelina Panina, sensitiva russa che legge i tarocchi e sostiene apertamente il Cremlino e il suo presidente. La donna non ha soltanto detto quando Vladimir Putin smetterà di attaccare il Paese, ma ha anche avvertito che nel 2024 ci sarà un’escalation preoccupante.

Nonostante, grazie agli aiuti occidentali, l’Ucraina sia riuscita a tenere testa agli invasori meglio di quanto ci si potesse aspettare, pare che la tendenza stia cambiando e che il presidente russo non abbia intenzione di cedere di un passo, né nei confronti di Zelensky, né rispetto alle richieste occidentali.

La guerra in Ucraina finirà nel 2025: parla la veggente Adelina Panina

Dopo la profezia di Baba Vanga su Putin, arriva quella della veggente russa sulla guerra in Ucraina. Secondo Adelina Panina, il presidente russo non ha intenzione di cambiare strategia, anzi. “Gli Stati Uniti e gli alleati occidentali stanno cercando di trovare un modo di risolvere il conflitto a condizioni loro favorevoli, ma allo stesso tempo non capiscono come farlo, perché la Russia non si discosterà dai suoi obiettivi”, queste sono state le parole della sensitiva.

E, ancora, ha aggiunto: “Il nostro Paese è ora più forte che mai e non faremo concessioni ai nazionalisti. Presto al fronte si svolgeranno tutta una serie di eventi che dimostreranno a tutti i nemici occidentali che la Russia non può essere spezzata”.

Infine ha predetto che tutto avrà fine nel 2025, senza però che prima la Russia non abbia la meglio sull’Ucraina e sulle nazioni che la sostengono da oltre due anni. In particolare, l’impegno statunitense pare non servirà a fermare Putin, “pienamente preparato a tutti i processi e gli scenari”.

Vladimir Putin vincerà e Volodomyr Zelensky fuggirà via: la profezia

La profezia sulla fine della guerra in Ucraina dà dei dettagli su tempi e modalità. Che Adelina Panina sia pro-Putin non ci sono dubbi e sul futuro della Russia lei ha le idee molto chiare. “La svolta che segnerà l’inizio della fine non richiederà molto tempo. Accadrà molto presto, alla fine di maggio del 2024. In quel momento i nostri avversari in tutto il mondo capiranno che nessuno è in grado di sconfiggere la Russia sul campo di battaglia”, ha detto la sensitiva. Una dichiarazione che si unisce alle profezie di Nostradamus sul 2024.

Il tutto avrà fine entro la primavera del 2025. Panina ha aggiunto anche che “nel prossimo futuro vedremo cambiamenti non solo in prima linea, ma anche nella gestione dell’Ucraina“. Pare infatti che “la leadership del Paese passerà in altre mani e che questi eventi segneranno l’inizio della fine”. La fine non solo della nazione assalita dalla furia russa, ma anche quella del suo presidente. Secondo quanto predetto da Panina, Volodomyr Zelensky ”scapperà e cercherà di farlo in silenzio, passando inosservato, sotto traccia”.