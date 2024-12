Gli eventi geopolitici contemporanei continuano a suscitare preoccupazioni globali, e con essi tornano alla ribalta figure come quella di Baba Vanga. Le sue predizioni, spesso associate a scenari di crisi internazionale, trovano nuova eco nelle tensioni che coinvolgono il Medio Oriente. Tra queste, una in particolare colpisce per la sua portata drammatica: il possibile legame tra la Siria e l’inizio di una catastrofe su scala mondiale.

La profezia di Baba Vanga sulla Siria: cos’ha detto

La visione di Baba Vanga, riportata da diverse fonti, afferma: “Quando la Siria cadrà, il mondo brucerà”. Questa frase ha alimentato timori crescenti per una possibile escalation globale, soprattutto alla luce delle tensioni geopolitiche che stanno infiammando la regione.

Le profezie di Baba Vanga sono spesso criptiche e si prestano a molteplici interpretazioni, ma la menzione della Siria ha attirato l’attenzione perché sembra legarsi a conflitti in corso e al potenziale rischio di una guerra su scala mondiale. Alcuni credono che la veggente facesse riferimento a una crisi che potrebbe culminare nel 2025, anno indicato da lei stessa come cruciale per l’inizio di un periodo oscuro per l’umanità.

Questo scenario ipotizzato non è nuovo per chi segue le sue previsioni. Baba Vanga aveva già menzionato il Medio Oriente in passato, descrivendo il crollo di paesi come un precursore di disastri globali. Se la Siria dovesse “cadere” completamente – un concetto che può significare molte cose, dalla perdita di sovranità alla destabilizzazione totale – si teme che ciò potrebbe essere l’innesco di un conflitto di dimensioni catastrofiche. Il collegamento tra le sue parole e le attuali dinamiche internazionali rende la sua profezia un argomento di grande attualità, pur rimanendo nel campo dell’incerto e del mistico.

Chi è Baba Vanga, la mistica bulgara delle previsioni

Nata nel 1911 in un piccolo villaggio bulgaro, Baba Vanga è conosciuta come una delle veggenti più celebri del XX secolo. Nonostante abbia perso la vista in giovane età, si dice che abbia acquisito capacità soprannaturali, tra cui la visione del futuro. La sua fama si è diffusa rapidamente, e con il passare degli anni è stata consultata da persone comuni e leader politici, affascinati dalle sue presunte doti profetiche.

Le sue predizioni spaziano dagli eventi naturali alle crisi globali, e molte di esse sembrano essersi avverate, anche se non mancano scettici che contestano la loro veridicità. Tra le sue visioni più citate, c’è quella relativa alla profezia sulla guerra marziana, che alcuni interpretano come un possibile riferimento a un conflitto interplanetario o a una guerra tecnologicamente avanzata. Tuttavia, è la sua attenzione al nostro pianeta e ai conflitti umani che ha generato maggiore risonanza.

La donna è morta nel 1996, ma le sue parole e le sue visioni inquietanti continuano a suscitare dibattiti e tanta curiosità. La sua capacità di prevedere eventi futuri è avvolta in un’aura di mistero, alimentata da un mix di testimonianze, varie interpretazioni e fantasiose leggende. Tra i suoi sostenitori, c’è anche chi crede che le sue profezie siano un monito per l’umanità, un invito a riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni.