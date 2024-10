Boom del vino senza alcol: come viene prodotto e che sapore ha

Negli ultimi anni, il vino senza alcol sta vivendo un vero e proprio boom: è un’opzione sempre più richiesta sia dai consumatori salutisti sia da coloro che scelgono di ridurre il consumo di alcol. Secondo i dati di mercato, il settore delle bevande analcoliche sta crescendo a ritmi sorprendenti, e il vino dealcolato, un tempo considerato di nicchia, è oggi al centro di questa rivoluzione.

In Italia, da un parte abbiamo il miglior vino al mondo e, dall’altra, le vendite di questi prodotti in aumento, alimentate anche da un maggiore interesse verso stili di vita più sani e dalla diffusione di movimenti come il “sober curious”, che incoraggia una riflessione consapevole sul consumo di alcol. Ma cosa c’è dietro il successo del vino senza alcol e cosa lo rende così speciale?

Come si ottiene il vino dealcolato

Il vino senza alcol non è altro che vino tradizionale a cui viene rimosso l’alcol. Esistono diverse tecniche per realizzare questa operazione, ma tutte mantengono il punto fermo di preservare il sapore e le caratteristiche organolettiche originali del vino. La produzione del vino dealcolato inizia con la fermentazione delle uve, come per qualsiasi altro vino. Solo in un secondo momento, attraverso particolari processi, l’alcol viene estratto.

Una delle tecniche più diffuse è la distillazione sottovuoto, che prevede l’evaporazione dell’alcol a basse temperature per evitare di alterare gli aromi del vino. Un’altra metodologia, spesso utilizzata nelle cantine moderne, è l’osmosi inversa: un processo di filtrazione che separa le molecole di alcol da quelle dell’acqua e degli altri composti presenti nel vino. Infine, c’è la tecnica della dealcolazione a freddo, che riduce l’alcol mantenendo intatti i sapori naturali delle uve.

Ciò che rende complesso questo processo è la necessità di preservare la struttura del vino, i suoi aromi, e la sua complessità organolettica, senza però lasciare traccia di alcol. Questo equilibrio delicato è il motivo per cui la qualità dei vini dealcolati varia molto a seconda del metodo di produzione e delle uve utilizzate.

Di cosa sa il vino senza alcol

Il sapore del vino senza alcol è una delle questioni più dibattute tra appassionati e produttori. La principale sfida nella produzione di vini dealcolati è mantenere un gusto che sia il più vicino possibile a quello del vino tradizionale. Anche se l’alcol contribuisce a dare corpo e profondità al vino, molte cantine hanno sviluppato tecniche avanzate per conservare il profilo aromatico originario.

Il vino dealcolato ha in genere una minore intensità al palato rispetto a un vino normale. Manca quella nota calda e pungente data dall’alcol, ma, quando ben realizzato, riesce comunque a mantenere i suoi sapori fruttati e floreali. I vini bianchi senza alcol tendono a essere più freschi, leggeri e vivaci, con note di agrumi e frutta esotica, mentre i vini rossi possono conservare sfumature di frutti di bosco e spezie, anche se risultano spesso più morbidi e meno corposi.

È importante notare che il vino dealcolato non è pensato per sostituire completamente l’esperienza del vino tradizionale, ma piuttosto per offrire un’alternativa valida per chi desidera gustare un calice senza alcol, magari durante il giorno o in occasioni in cui è preferibile non bere. Da oggi possiamo dunque dire che è possibile far roteare il vino nel calice come veri sommelier, rinunciando però alla parte alcolica di una delle bevande più antiche e affascinanti al mondo.

Non solo vino: è boom dei sober bar

Il trend del vino senza alcol fa parte di un fenomeno più ampio che sta rivoluzionando il mondo del divertimento e del bere: i sober bar. Questi locali, nati negli Stati Uniti ma ormai diffusi anche in Europa e in Italia, offrono un’esperienza sociale e conviviale senza l’uso di alcolici. I sober bar propongono cocktail analcolici elaborati, bevande fermentate come il kombucha e, naturalmente, vini dealcolati di alta qualità.

L’idea alla base di questi bar sobri è quella di creare un ambiente inclusivo dove le persone possano socializzare e divertirsi senza sentirsi obbligate a consumare alcol. Il fenomeno sta conquistando sempre più giovani, interessati a esperienze sociali che non ruotino intorno al consumo di bevande alcoliche, e che siano in linea con una maggiore attenzione alla salute e al benessere.

Questa nuova tendenza è supportata anche da un crescente numero di eventi “sober friendly” e festival dove l’alcol è bandito. L’industria delle bevande sta rispondendo rapidamente a questa richiesta, sviluppando nuove linee di prodotti analcolici sempre più sofisticati, che non fanno rimpiangere la mancanza di alcol.