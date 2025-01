Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Jaguar Anche la Jaguar XF fra le auto meno vendute in Italia nel 2024

Facile parlare delle auto più vendute in Italia nel corso del 2024, una classifica nella quale – immancabilmente – non potevano non esserci la Fiat Panda, vera regina delle nostre strade, la Dacia Sandero, altra costante degli ultimi tempi, e la Jeep Avenger, autentica rivelazione da un anno e mezzo a questa parte. Più difficile, invece, setacciare il fondo della graduatoria, dove si annidano quei modelli che hanno fatto più che fatica a trovare una nuova casa alle nostre latitudini. Se la Befana fosse ancora in tempo per passare, per loro ci sarebbe arrivato solamente un po’ di carbone. Dunque, scopriamo quali sono le vetture che peggio hanno performato nel mercato italiano durante il 2024.

Dalla posizione numero 10 alla 7

Partiamo dalla fondo della top ten delle meno vendute alle nostre latitudini nell’annata appena trascorsa. Al decimo posto la Sportequipe 5, il SUV compatto dell’universo DR che è stato scelto da appena 65 automobilisti nostrani. Equipaggiata con un motore 1.5 a benzina da 155 CV con cambio automatico CVT, o in alternativa bifuel benzina/Gpl, ha un prezzo base di 33.900 euro. C’è chi è riuscito a fare peggio, come la Mitsubishi Eclipse Cross, che solamente in 45 hanno immatricolato da nuova lo scorso anno. La giapponese è un altro SUV a trazione integrale, cambio automatico e motore 2.4 ibrido plug-in benzina da 188 CV. Il costo è di 48.200 euro.

All’ottavo posto di questa poco lusinghiera classifica incappiamo nella lussuosa berlina Lexus ES, che ha totalizzato solamente 40 esemplari venduti nonostante il motore 2.5 full hybrid da 218 CV e un prezzo di 63.500 euro. Settima piazza per la DS 9, altra ammiraglia a tre volumi, dal design un po’ barocco ma dai contenuti ricchi e di taglio premium. La francese è stata la preferita di appena 38 italiani, forse spaventati da 69.000 euro del listino.

Dal sesto al quarto posto

Destino infame per un’altra berlina classica, con la sua distinta forma a tre volumi, quale è la Volvo S60 che nonostante l’appeal da vettura premium e l’ampia possibilità di scelta motoristica ( 2.0 benzina mild hybrid da 197 CV e 250 CV o ibrida plug-in da 310 CV), non è andata oltre le 38 preferenze da parte degli italiani. Alla quinta posizione di questa graduatoria poco lusinghiera scopriamo la Jaguar XE, un’altra berlina che paga lo scotto di uno stile che non fa più breccia nel cuore degli italiani, come invece avveniva in un passato abbastanza recente. L’inglese ha totalizzato solamente 29 immatricolazioni. Un vero peccato. Poco “meglio“, anzi poco “peggio“, per la DR 7.0, maxi SUV ibrido plug-in 1.5 da 317 CV, trazione anteriore e cambio automatico che è stato scelto da 25 italiani nel corso del 2024.

Il podio delle auto meno vendute nel 2024 in Italia

La medaglia di bronzo delle auto meno vendute in Italia lo scorso anno va alla KGM Rexton, il grande SUV del marchio legato alla precedente Ssangyong, che è stato il preferito di appena 26 italiani nonostante un massiccio motore diesel e la trazione integrale. La piazza d’onore stavolta spetta alla Volvo S90, un’ammiraglia nobile, lussuosa e dotata di un fascino classico che non trova più terreno fertile da noi. Per la svedese sono appena 16 gli esemplari venduti nel corso del 2024. Al primo posto, rullo di tamburi, la Jaguar XF. Non a caso un’altra berlina che non è riuscita ad andare oltre i 12 esemplari venduti in tutto l’anno solare 2024. Un brutto modo per il brand britannico di salutare il mercato in attesa del nuovo corso completamente elettrico.