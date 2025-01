Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Gruppo Renault Dacia Sandero: la più amata degli europei

Il mercato automobilistico europeo nel 2024 ha mostrato delle dinamiche interessanti, con cambiamenti di rilievo nelle preferenze dei consumatori e mutazioni delle gerarchie fra i vari modelli rispetto al 2023. Le graduatorie di vendita rivelano una transizione in corso, con alcune sorprese e altre conferme rispetto al passato. In totale sono state immatricolate 10.632.381 unità, un bottino analogo ai dodici mesi precedenti (+0,8%), ma ciò che colpisce sono i modelli affermatisi nelle prime posizioni. Si potrebbe affermare che il panorama delle quattro ruote in Europa, nel corso del 2024, sia stato abbastanza schizofrenico. Adesso, vediamo più nel dettaglio.

Tesla Model Y, la corona è caduta

Partiamo da chi ha lasciato il trono di modello più venduto nel Continente durante l’anno: Tesla Model Y. La vettura americana che nel 2023 aveva dominato la classifica e iscritto un record assoluto in qualità di prima auto elettrica a conquistare il primato di best-seller europea, nel 2024 è scivolata al quarto posto con 210.484 unità vendute, subendo un calo del 17,5% e lasciando per strada quasi 45.000 esemplari. Questa discesa evidenzia le difficoltà affrontate dai veicoli elettrici nell’anno appena concluso, con un mix di vendite che ha visto le BEV perdere il 5,9% e chiudere la stagione con il 13,6% del totale. Nonostante l’interesse crescente per la mobilità elettrica, le vendite hanno mostrato una flessione che indica una possibile ri-calibrazione delle preferenze dei consumatori.

Il caso della Fiat Panda: un fenomeno solo italiano

La Fiat Panda, nonostante la sua popolarità in Italia, si è piazzata appena al 23° posto nella classifica europea, con 120.131 unità vendute. Di queste, 100.000 sono state vendute nel Bel Paese, evidenziando come la Panda sia un fenomeno principalmente nazionale. Questo dato sottolinea le differenze tra il mercato tricolore e quello europeo, dove modelli più compatti e versatili tendono a prevalere.

Mentre in Italia le prime posizioni sono occupate da modelli del segmento A e B, in Europa il mix di vendita è più variegato e tende verso l’alto, con una maggiore presenza di veicoli dei segmenti B/B-SUV e C/C-SUV. Questo riflette una predilezione dei consumatori europei per modelli più grandi e con maggiori dotazioni. La presenza di Skoda Octavia, Volkswagen Golf e Tiguan nella top 10 europea è un manifesto di questa tendenza.

Il podio delle auto best-seller

Prima di rivelare chi è stato l’automobile più venduta in Europa nel 2024, scopriamo il podio. La Volkswagen Golf è la medaglia di bronzo con 216.549 unità vendute, registrando un aumento significativo del 17,5% rispetto al 2023. La berlina compatta tedesca ha mostrato una notevole ripresa, risalendo dalla settima posizione al terzo posto. Meglio della Golf ha fatto un’altra celebrità delle nostre strade, la Renault Clio. L’utilitaria francese è la medaglia d’argento del 2024 grazie a 216.569 nuove targhe, che equivalgono a un incremento del 6,5% rispetto al 2023.

Adesso, tocca alla regina assoluta d’Europa: la Dacia Sandero. La romena si è imposta davanti a tutti grazie a un totale di 270.111 unità vendute, con un aumento del 14,3% rispetto all’anno precedente, quando aveva venduto 236.243, dimostrando una forte preferenza dei consumatori per veicoli pratici ed economici.

La classifica delle top 10 più vendute in Europa nel 2024

La top 10 dei modelli più venduti in Europa nel 2024 mostra una certa varietà di segmenti e marche: