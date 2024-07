Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Ferrari F250, nuovi rumors e avvistamenti: quando arriva l'erede de LaFerrari

Ferrari F250 è destinata a essere l’erede della LaFerrari, la supercar di punta del Cavallino Rampante, ma ancora si sa ben poco sul modello che verrà. Rumors e voci di corridoio la vedono in un modo o nell’altro, ma quella che negli ultimi giorni è stata avvistata a Maranello pare essere un prototipo dell’auto che sarà, con l’arrivo previsto tra la fine del 2024 e il 2025. E sul web sono diventate virali le foto “spia”.

Gli avvistamenti a Maranello

Nascondersi dagli occhi indiscreti è il primo obiettivo di ogni costruttore, a maggior ragione se ti chiami Ferrari. Ecco perché appena tra le strade di Maranello si vedere girare un’auto tappezzata di adesivi tutti sono pronti a fotografarla. Nello specifico, a questo giro, sembra che a essere stata immortalata sia stata la Ferrari F250, erede della LaFerrari.

Negli stabilimenti del Cavallino Rampante, infatti, prosegue spedita la progettazione e lo sviluppo della supercar che potrebbe arrivare entro la fine del 2024, al massimo nel 2025. Una hypercar stradale che si inserisce nel solco di modelli come la Enzo e la F40, con l’obiettivo di continuare a stupire.

E dalle foto che circolano del modello, catturate da occhi indiscreti tra le strade della cittadina modenese, si notano dei particolari che già fanno emozionare ed esaltare gli appassionati della Rossa, anche se tutto camuffato a dovere come da prassi. Ma come sarà?

Che auto sarà?

Le immagini sembrano non mentire, almeno per quelli che sono i dettagli impossibili da nascondere. Se è vero che gli adesivi possono coprire alcune cose, elementi come l’ala posteriore invece sono impossibili da camuffare. E la vettura che è circolata tra le strade di Maranello ne ha una ben visibile.

Si tratterebbe del ritorno dell’ala in una hypercar Ferrari, con l’ultimo modello ad averne una che era stata la F50. Si tratterebbe di un’ala mobile che potrebbe lavorare con un diffusore estremo nell’ampiezza e nell’altezza dei canali laterali.

Altri dettagli, almeno per il momento, sono top secret. Ma le voci di corridoio impazzano e in diversi sono pronti a scommettere sulle altre specifiche dell’auto. Tra queste anche il motore che sarà montato nella F250, che per molti dovrebbe essere un V6 biturbo di 3 litri ibrido Plug-in che potrebbe contare su di una potenza complessiva di oltre 1.000 CV. Particolare attenzione, poi, sembrerebbe essere stata data alla cura aerodinamica del mezzo, con un muso con un’ampia apertura centrale studiata ad hoc sia per il raffreddamento della parte elettrica della power unit ibrida, sia per ottimizzazione aerodinamica con i flussi convogliati dallo splitter tra parte superiore e inferiore dell’auto.

Un altro rumors insistente è poi quello legato al prezzo. Fin quando non arriverà “in carne e ossa”, è difficile fare previsioni. Ma non è escluso che possa tocca cifre da capogiro. Le voci, infatti, vorrebbero una hypercar da oltre 2 milioni di euro.

Quando arriva l’erede della LaFerrari

Per le conferme, o le dovute smentite, non resta che attendere. Ferrari, infatti, potrebbe rompere gli indugi già dalle prossime settimane.

Il mese evidenziato sui calendari degli appassionati è ottobre, quando a Imola andranno in scena le Finali Mondiali Ferrari che potrebbero essere il giusto evento e luogo per poter svelare al mondo intero l’erede della LaFerrari in tutta la sua bellezza senza doversi più nascondere da nessuno.