Arriva anche in Italia con la Fiat 500 elettrica il leasing sociale, una formula d’acquisto che ha riscosso grande successo in Francia. Introdotta in terra d’oltralpe negli scorsi mesi, promossa dal presidente Emmanuel Macron, l’iniziativa mira a ridurre le emissioni nell’ambiente. Alla fine, dopo i continui messaggi di allerta fatti partire dal nostro Pianeta, i governi hanno deciso di adoperarsi, affinché il parco circolante venga rinnovato.

Promosso il cambiamento

Aspettarsi una transizione completa dall’oggi al domani è una previsione fin troppo ottimistica, persino utopistica. Ma è, comunque, possibile velocizzare il cambiamento, con misure ad hoc indirizzate ai cittadini meno abbienti. Com’è risaputo, infatti, una delle principali ragioni dietro la ritrosia della popolazione nell’acquistare full electric risiede nel loro costo elevato. La cifra da mettere in preventivo è importante, pure troppo per molte famiglie. Qualche segno di svolta comincia,però, ad arrivare. Ad esempio, nelle prossime settimane debutterà la nuova Fiat Panda.

Mentre trapelano i primi spoiler sul prezzo di partenza dell’icona italiana, quello della variante full electric lo scopriremo presto. Già l’11 luglio, magari, alla presentazione ufficiale. Una data non qualunque, giacché proprio allora la Casa torinese compirà 115 anni. Se ne occuperà Kragujevac, mentre la generazione uscente, ribattezzata Pandina, continuerà a essere prodotta a Pomigliano d’Arco fino al 2029. Il prossimo ingresso in listino avrà molto in comune con la Citroën ë-C3. Sotto il profilo meccanico, in particolare, riprenderà la configurazione della francesina.

Al momento, però, le attenzioni sono rivolte alla Fiat 500 elettrica, il cui futuro rimane nebuloso. In seguito alla deludente domanda, i responsabili dello stabilimento di Mirafiori hanno deciso di sospendere i turni, che riprenderanno a inizio settembre. Per fortuna, arriva ora una notizia positiva, costituita dal leasing sociale. L’offerta è rivolta esclusivamente alle persone con un reddito ISEE inferiore ai 30.000 euro, previa rottamazione di un’auto con omologazione Euro 0, Euro 1 o Euro 2. In totale, il Costruttore metterà a disposizione 1.000 unità dotate di batteria da 23 kWh, in colore bianco.

Zero costi

I primi 36 mesi non prevedono nessun costo: né anticipo, né canoni mensili. L’unica voce di spesa da sostenere in questo periodo sono i 16 euro annuali di bollo. Terminato il triennio, sarà possibile riscattarla a un prezzo vantaggioso di circa 13.585 euro, circa un terzo del prezzo di listino, o di restituirla. Nel secondo caso, è previsto un costo di 0,06 euro per ogni chilometro percorso in più rispetto ai 30.000 km inclusi nel contratto. Qualora si decida di comprarla, non ci sono, invece, costi aggiuntivi per il superamento del chilometraggio.

“Noi di FIAT sentiamo forte la responsabilità del ruolo sociale che FIAT ha in Italia – osserva Giuseppe Galassi, Managing Director FIAT & Abarth in Italia -. Questa iniziativa eccezionale, resa possibile grazie anche ai nuovi incentivi statali, mostra ancora una volta il nostro impegno nel guidare la transizione ad una mobilità elettrica in Italia, ora davvero possibile. “Per la prima volta con il Social Leasing by FIAT – conclude il dirigente -, si potrà guidare per 3 anni senza nessun costo una iconica 500 elettrica, disegnata e prodotta in Italia per gli italiani a cui dedichiamo questa offerta senza precedenti”.